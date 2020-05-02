五一勞動節｜3人被捕　18人涉違「限聚令」被票控　新城市佔11人

昨日5.1勞動節，多區有「和你sing」等與反修例相關的運動，亦有政黨擺設街站。警方表示，昨日有3人分涉「藏有攻擊性武器」及「在公眾地方打架」等罪被捕；另外，18人涉嫌違反「限聚令」被票控，其中11人在沙田新城市廣場內被控，警方一度施放胡椒噴劑驅散。

警方表示，留意到昨日有政黨於港九各區擺設街站，遂加派人手巡邏及高度戒備，以維持秩序。昨午約2時半，有示威者於黃大仙太子道東用水馬堵路，阻塞交通。警方在1名26歲男子身上，搜獲1把鎅刀、1把剪鉗及1把電鋸，他涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「藏有攻擊性武器」被捕。

另外，傍晚約6時起，多人於沙田新城市廣場聚集，警方指接獲多名市民報警求助。警員勸喻及警告聚集人士離開無果，遂展開驅散及截查。期間，有警員遭多人包圍，警告無效後，一度使用胡椒噴劑。最終警方向在場人士，發出11張定額罰款通知書，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；而2名分別57及59歲女子，則涉嫌「在公眾地方打架」被捕。

警方指，昨日在全港共發出18張定額罰款通知書，強調在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。