五一勞動節｜沙田「和你唱」警入新城市驅趕　稱記者違限聚令

五一勞動節有網民發起於沙田新城市廣場行「和你Sing」活動，參與人士於商場中庭等位置聚集及叫口號，大批警員晚上進入商場拉起封鎖線，並一度使用胡椒噴劑驅趕在場人士。其間有警員用揚聲器稱在場人士包括記者聚集違反限聚令，惟根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，在工作地點為工作而進行的羣組聚集可獲豁免。

2020年5月1日，五一勞動節，晚上沙田新城市廣場，有人響應「和你sing」，到商場唱歌叫口號。警方在晚上7點多衝入商場，驅散所有人，並封鎖商場。（梁鵬威攝）

網民號召今晚7時於沙田新城市廣場行「和你Sing」活動，大批警員於下午起已在商場外一帶戒備及截查市民。傍晚6時許開始有人於商場中庭及各樓層近欄杆聚集及叫口號，大批防暴警進入商場，於中庭及各層拉起封鎖線阻止人群聚集，「霸氣哥」曾建峰被發告票票控，期間於中庭封鎖線位置一度出現推撞，防暴警用胡椒噴劑射向在場人士，多間商舖落閘關門。

警員稱記者違限聚令

至晚上8時許，防暴警員封鎖線收窄回中庭位置，其間有警員用揚聲器稱在場人士包括記者聚集違反限聚令，「喺新城市廣場3樓聚集嘅人士，無論你係記者或任何人等….警方宜家命令你哋立即散去同離去，否則你哋有可能被票控」。惟根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，在工作地點為工作而進行的羣組聚集可獲豁免，在場的「陣地社工」成員陳虹秀亦即時以揚聲器回應指，「留意返在場工作嘅記者係有權企喺度㗎」。

防暴警晚上9時許於商場一條通道拉起封鎖線，並要求傳媒後退及離開商場範圍，有記者激動稱「我有權拍攝」，雙方一度對峙。防暴警其後解開封鎖線，容許傳媒返回通道採訪，同時警方防線一直慢慢後退，予記者逐步尾隨通往第三期商場採訪。