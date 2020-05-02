九龍灣舊校舍發現手擲式土製炸彈　O記揭部分化學品屬理大失竊品

九龍灣彩石里聖若瑟英文中學的舊校舍內，發現手擲式土製炸彈及化學品。今（2日）下午2時許，4名青年進入校內玩Wargame，在男廁廁格發現大批可疑物品，擔心具有爆炸性，於是報警求助。警方封鎖現場及附近一帶，爆炸品處理課亦到場調查。有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華指，警方在校內男廁廁格內，發現有手擲土製炸彈、約4公斤ANFO土製炸藥，搖控爆炸裝置、壓力煲、電路板及約10公斤的化學品，包括哥羅芳、山埃等。經對比後，涉案化學品相信是去年11月在理工大學的失竊物品，已列作「炸彈案」，暫無人被捕。

警員在校舍內進行調查，在校內一處天井位有行李箱等物品，未知是否與案有關。（余俊亮攝）

警方接獲報案後，封鎖學校對開行人天橋、彩石里及觀塘道一條行車線，爆炸品處理課、O記探員先後到場調查。現場所見，探員曾到天台搜查，而校內一處天井位置地下，擺放了1個打開了的行李篋，旁邊有多個膠樽及多袋物品等，未知是否案中尋獲的化學品。

李桂華表示，今日下午1時半，4名報案人進入校內進行Wargame遊戲，期間他們在地下1個男廁的中間廁格內發現可疑物品，立即報警求助。軍裝人員到場後，懷疑事件與爆炸品有關，於是通知爆炸品處理課人員作進一步調查。爆炸品處理課人員在廁格的坐廁板上及坐廁旁邊發現可疑物品，現場有手拉行李篋及紙盒存放物品，經調查後，發現有手擲土製炸彈、與土製炸彈有關的ANFO烈性炸藥，搖控爆炸裝置如手提電話及電路板、壓力煲、約20樽的化學品等。

首次發現球型炸彈 燃點產生火球或爆炸

爆炸品處課科炸彈處理主任李展超表示，檢獲的手提電話曾經過改裝，相信撥通電話後，會有電流流過電路板產生熱力，然後引爆自製爆炸品。現場亦檢獲10公斤化學原材料，以及約4公斤自製炸藥製成品，相信是ANFO硝銨炸藥。另外，警方首次發現球型土製炸彈，設有引線作燃點作用，相信內有現場已製成的炸藥，燃點後會產生大火球或小型爆炸，威力及殺傷力有待進一步化驗。警方亦發現有哥羅芳、山埃、水銀、乙醇等化學品。他指該批爆炸品及化學品的穩定性高，故毋須在場銷毀，將會檢走作進一步檢驗。

檢哥羅芳、山埃等化學品 相信屬理大失竊品

李桂華續指，警方檢獲的化學品中，部分有劇毒及高度易燃，包括金屬鈉、哥羅芳、山埃，對比失物的形狀、包裝及編號後，相信與理工大學失竊的化學品有關係，警方會調查疑犯盜取上述物品有何意圖。他又指，壓力煲在國際上常被用作恐怖襲擊，其殺傷力甚大。今次是警方在反修例事件中，第11宗與爆炸品及土製炸彈有關的案件，他對事件感擔憂。

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否認與3月警方演練有關

至於有市民發現3月時，警方曾在上址曾進行演練，李桂華承認確有其事，但強調警方在演練時絕對不會使用有毒、易燃性物品，包括土製炸彈，故今次發現的物品與警方過去演練無關。另外，亦有獨立證人可證實，上址之前並不存在化學品及土製炸彈。

案件暫無人被捕，李桂華指多謝報案人士在發現類似爆炸品時立即報警，如果上述物品在社區流傳，會對社區構成更大危險，而4名報案人已回警署錄取口供。

網上圖片可見，警方到場後，有4名青年坐在花槽石壆，旁邊有警員及警車，相信是協助警方調查。觀塘區議員尹家謙指，警方封鎖現場後，起初指校內有可疑物品，其後再向他指校內發現懷疑爆炸品，並會進行引爆，他稱過往曾獲街坊告知，指有人在上址進行廢墟探險。

聖若瑟英文中學為觀塘區第一所中學，是區內享負盛名的中學之一，彩石里的舊校舍由1967年起至2010年之間營運，現時中學已移遷至新清水灣道的新校舍。舊校舍丟空至今已10年，過往經常有人抱着探險心態擅闖。

警方在聖若瑟英文中學的舊校舍內檢獲手擲式土製炸彈及化學物品。（余睿菁攝）

網上流傳的圖片可見，警員到場後，有4名青年坐在花槽石壆邊，相信正協助調查。 （Telegram圖片）