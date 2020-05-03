長假期最後一天創今年高溫　45分鐘5人行山中暑　直升機救援

今日（3日）為五一黃金週長假期的最後一天，不少港人無懼新冠狀病毒肺炎陰霾，外出郊遊享受假期，惟本港下午炎熱，天文台錄得最高氣溫31.3度，是今年以來最高紀錄。新界多區更錄得最高氣溫34度以上。在酷熱天氣下，有多名行山人士懷疑中暑感不適，需要報警求助，約45分鐘內有至少5宗中暑個案，部分更需要政府飛行服務隊直升機救援。

根據天文台的紀錄，今日新區多區，包括大埔、大美篤、上水、元朗，皆曾錄得最高氣溫34度以上。而西貢、北潭涌、沙田的最高氣溫亦高逾32度。不少行山人士抵不住高溫，出現中暑徵狀，需要報警或召消防協助，政府飛行服務隊直升機亦出動救援。其中，下午3時起，約45分鐘內有至少5宗行山中暑個案。

下午3時3分，沙田小瀝源一名50歲男子由花心坑起步，走至石芽背山時，突然感到不適，懷疑中暑，惟幸清醒，其後民安隊人員到場了解情況。5分鐘後，天水圍圓頭山山邊亦有人中暑。

3時13分，粉嶺行山勝地鹿頸的山邊，有人報警求助，指中暑不適及跌倒受傷，需要救護車協助。

3時27分，大美篤船灣淡水湖郊遊徑亦有人中暑，救護車奉召趕赴現場。

至3時45分，一名女子在西貢橋咀洲行山時疑中暑，仍然清醒，飛行服務隊直升機到場將她救起，送往灣仔停機坪，再由救護車轉送醫院。