微波爐鸚鵡｜中年婦將寵物雀放微波爐「紅燒乳鴿」　網民揚言報警

昨晚（5月4日）facebook瘋傳多張相片，1隻鸚鵡懷疑被主人放進微波爐內做「紅燒乳鴿」，瞬即引起網民恐慌，群起撻伐事件涉及虐畜，並極速將女主人「起底」。 事件急速發酵下，中年女主人急急腳發帖澄清，更開live直播鸚鵡安然無恙，聲稱只是「玩下」。惟網民質疑其言真偽，怒火無法平息，揚言報警處理；女主人亦懷疑受到電話滋擾，聲言報警求助。《香港01》正向警方查詢事件。

事發於昨晚近10時，1名中年女子於facebook上載了數張照片，可見1隻鸚鵡被放入微波爐內，而微波爐內的燈亮着，帖文寫上「加餸，紅燒乳鴿」字眼。由於並非影片，未能確定微波爐有否啟動，但不消一刻，已引起網民注意及瘋傳，並懷疑事件涉及虐畜，瘋狂炮轟主人「無知」、「愚蠢」、「小動物小生命唔係攞嚟玩㗎！」有人亦極速將女主人「起底」。

約1小時後，事件已在網上鬧至沸沸騰騰，女主人即發帖澄清其鸚鵡安然無恙，並指「唔好意思，引起恐慌，嚇親大家，I'm so sorry！」不過網民並不受落，紛紛質疑其相片真偽。眼見「安全」照片未能平息網民怒火，女主人再開live直播，並稱其名為Oscar的鸚鵡已經睡覺，相片中微波爐並沒有關門，她只是「覺得悶悶哋，天氣太熱，佢（鸚鵡）又唔食嘢，整啲嘢等佢玩下！」

直播片段中，女主人正與鄰居通電話，並指「啲人係咁鬧」，又指有人叫她入焚化爐，她則表示「我都就快死喇，一身病痛！」其直播無法安撫網民，不少人質疑她擁有多隻鸚鵡，她只是用另1隻作掩飾；亦有人指其態度敷衍囂張，不知悔改。

女主人其後第2度開live直播，鏡頭拍着自己與鸚鵡Oscar，並指：「而家我畀人騷擾，我就落去（警署）報警，帶埋你落去一齊報警！」及至今日（5月5日）凌晨1時許，主人於facebook上載在東涌警署門外的相片，表示帶同鸚鵡一同前往報案。

《香港01》正向警方查詢事件。