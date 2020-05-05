微波爐鸚鵡｜澄清無果遭「起底」滋擾　女主人稱帶雀親身報案

昨晚（5月4日）中年婦將寵物鸚鵡放入微波爐「紅燒乳鴿」的事件，引發軒然大波，女主人遭網民抨擊兼極速「起底」。《香港01》記者成功聯絡上主人Sheron，她就事件致歉，並強調十分愛錫其鸚鵡Oscar，相片中微波爐並沒有啟動，但她連番澄清無果，更接連被電話滋擾，會報警求助，並稱：「如果我燒咗隻雀，我會唔會報警先？」

+ 2

「紅燒乳鴿」相片，於1小時內在網上極速發酵。女主人Sheron連番發帖及開live直播，仍未能平息網民怒火。《香港01》記者聯絡上Sheron了解，她指其鸚鵡名叫Oscar，強調沒有意圖傷害愛雀，相片中微波爐的門並無關閉，留有1條罅隙，故有亮燈，「我冇關實道門咪有着燈！」

Sheron指，上載相片後便往晚膳，又與親友傾電話，1個多小時後才發現受網民抨擊，有人更揚言報警，遂立即再發帖，澄清「Oscar 安然無恙！剛才只是偽裝！唔好意思，引起恐慌，嚇親大家，I'm so sorry！」

「澄清啟事」無果，Sheron甚至開live直播，希望證明所言非虛。不過網民並不領情，質疑最新照片及直播中的鸚鵡，與微波爐內的鸚鵡顏色不同。Sheron解釋，只是室內環境與微波爐燈光色溫有異，才令Oscar看起來有別。

Sheron表示，自己曾飼養3隻鸚鵡，分別是藍頭黑嘴的「Lana」、紅嘴的「傻B」及白額肉色嘴「Oscar」。惟去年她罹患乳癌，康復後又患上抑鬱症，自覺無力照顧，只好割愛，將其2隻交予有心人照顧。因為Oscar向來怕生，只要走出鳥籠後便會不吃不喝，她擔心Oscar變得虛弱，終決定將牠留在身邊，故現時只剩1隻鸚鵡，「我好錫雀，Oscar養咗11年，另外2隻都5歲同3歲。」

她對事件引起誤解致歉，但不少網民已將其「起底」，甚至公開其住址及電話，短短1個多小時內，已有多個不明來歷的電話。由於患有抑鬱，Sheron稱：「好驚比人滋擾，有壓力‥‥‥」

她受訪時指，會計劃向警方求助，「如果我燒咗隻雀，我會唔會報警先？」其後她亦第2度開live，鏡頭拍着自己與Oscar稱，「而家我畀人騷擾，我就落去（警署）報警，帶埋你落去一齊報警！」

及至今日（5月5日）凌晨1時許，Sheron於facebook上載在東涌大嶼山區警察總部暨大嶼山北警署門外的相片，表示帶同鸚鵡Oscar前往報案，帖文中表示「我受到滋擾，人生受到威脅，我保留一切法律權利，你們即本不斷屈我啦！」