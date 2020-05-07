士沙私吞毒品│同隊反黑組探員被召回助查　緝毒犬搜辦公室儲物櫃

西九反黑警署警長（俗稱「士沙」）涉嫌監守自盜，疑私吞約2公斤冰毒轉售圖利。據了解，凌晨負責行動的旺角警區特別職務隊人員，發現其中一名被捕人為西九龍總區反黑組士沙後大為震驚，立即通知上峰，案件亦即轉交毒品調查科跟進。由凌晨開始，西九龍總區反黑組的探員，陸續被通知要返回辦公室協助調查，緝毒犬亦奉到來搜查，至中午仍未離開。警務處處長鄧炳強對事件感到震怒和痛心，下令徹查，即時檢視涉案士沙及其小隊所接觸過的案件和人物，包括上周破獲億元毒品案。有資深警員表示由於反黑組專責黃賭毒案件，與黑社會接觸最多，關係千絲萬縷。有關消息今早在警隊傳出，內部議論紛紛，有人更形容是對警隊一次重擊。

毒品調查科攜同緝毒犬搜查西九總部但未有所獲。（鄧詠中攝）

西九總區反黑組上周二（4月28日）破獲1.58億元冰毒案，今日卻爆出有份調查案件的許姓西九反黑組警署警長渉嫌販毒被捕。據了解負責尖沙咀帝苑酒店緝毒行動的旺角特別職務隊，發現被捕人為西九反黑士沙後大為震驚，立即知警區及總區指揮官，管理層亦瞬即收到消息，高層即下令由毒品調查科接手跟進，先將酒店檢獲的證物及疑犯等拘捕帶署。另方面，探員隨即帶同緝毒犬，搜查位於西九總部的反黑組辦公室，包括儲物櫃等，亦召回反黑組人員回來協助調查。消息指，警方會重點追查涉案士沙及其所屬小隊在上周億元毒品案的行為，過程中有否徇私，是否有更多人涉案等。繼而再追查他們過往接觸過的案件及人物等，由於總區反黑組與黑社會接觸最多，關係千絲萬縷，警方要抽絲剝繭去查清各關係，相信要有一段長時間調查。據悉，緝毒犬早上到西九龍總區部辦公室，主要是搜查反黑組辦公室及儲物櫃等，初步沒有特別發現，至下午亦未有其他警務人員被捕。

西九總區反黑組上周二（4月28日）破獲1.58億元冰毒案，卻爆出西九反黑組警署警長渉嫌販毒被捕。（資料圖片／林振華攝）

有資深警官透露，事件在警隊內傳得沸沸揚揚，圈內第一反應都是感到匪夷所思，首先不解頂薪點超過6萬元月薪的警署警長，為何會為約100萬元毒品鋌而走險。其次，反黑組主力處理黃、賭、毒罪案，最容易接觸黑社會，有反黑組人員涉嫌販毒，有感警隊程序嚴謹仍「防到程序防唔到人」。他表示過往處理一宗案件時如發現可破更大宗案件的線索，會向上級申請扣起證物作進一步調查，但「申請要經好多人簽名批准先可以」，相信此手法現時少之又少。亦有警隊中人形容事件是嚴重打擊警隊形象。

事發於今日凌晨，旺角特別職務隊人員持搜查令到尖沙咀帝苑酒店，搜查同層2個目標房號，先後拘捕1男1女，然後調查期間1名西九反黑組警署警長持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其身上搜出約2公斤冰毒。