士沙私吞毒品│警署警長涉私藏冰毒被捕　上周曾助破億元毒品案

西九總區反黑組1名警署警長疑私吞證物轉售圖利，涉私藏2.1公斤冰毒被捕，事件震驚警隊，據悉「一哥」鄧炳強感震怒和痛心下令徹查。旺角特遣隊人員今晨進行反毒品行動，搜查尖沙咀帝苑酒店2目標房號，拘捕1男1女及搜出200克冰毒、可卡因等，調查期間該名西九反黑組警署警長攜同約2公斤冰毒，持房卡開門入房，隨即被警員制服，涉事士沙已被停職扣查。 據了解被捕警署警長及其隊員，正是參與上周警方破獲歷年最大宗冰毒案的調查隊伍，警方今午派緝毒犬到西九總部辦公室調查，並要求該名警長同隊人員全部返回辦公室助查。

西九反黑組警署警長涉嫌販毒，在尖沙咀帝苑酒店被捕，身上被搜出2公斤冰毒。（鄧詠中攝）

旺角特遣隊人員早前接獲線報，指有人租用尖沙咀帝苑酒店房間進行販毒活動，今日（7日）凌晨12時許持法庭搜查令到酒店，搜查中層2個目標房號，先後拘捕分別43歲及29歲的一男一女，2人均有藏毒案底，其中女子曾涉一宗「襲擊致造成身體傷害」案件，其後棄保潛逃。警員在酒店房間內搜出200克冰毒、可卡因及俗稱「五仔」的硝甲西泮等毒品。警方調查期間，一名男子突然持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其袋中搜出約2公斤冰毒，過程間有人表示自己為西九反黑組警署警長，探員並隨即通知上級。

負責上周億元毒品案 警調查是否有人私吞證物

被捕士沙姓許，曾因執行反三合會行動期間表現優良而獲頒發獎狀，以示褒勉，亦於2014年得到長期服務獎。據了解，警隊高層對事件感到震怒和痛心，案件交由毒品調查科接手調查後，警方即時將涉事警署警長帶署扣查及停職，又派緝毒犬到西九龍總區反黑組所在的西九總部辦公室調查，並要求該名警長同隊人員全部返回辦公室，調查他們曾接觸過的案件、證件及人士，而被捕警署警長及其隊員，正是參與上周二（4月28日）警方破獲歷年最大宗冰毒案的調查隊伍，警方正調查今次案件中檢獲的冰毒來源，包括是否有人私吞證物後轉售圖利。

警方西九龍總區反黑組上周二破獲億元毒品案，檢獲市值超過1.58億元的冰毒。（資料圖片）

西九龍總區反黑組上周二破獲億元毒品案，油麻地1個被用作毒品儲存倉的空置舖位，檢獲多包以茶葉包裝作掩飾、每包重1公斤的冰毒，共296公斤市值超過1.58億元，為執法部門自1991年有紀錄以來檢獲最大宗冰毒，6男1女涉嫌串謀販毒、藏毒、管有偽製文件及管有違禁武器被捕。