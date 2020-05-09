海關水警破歷來最大宗走私花旗參案　檢34噸貨值4750萬　7男被捕

海關聯同水警破獲歷來最大宗走私花旗參案，檢獲34噸花旗參，巿值達4,750萬元，行動中拘捕7名本地男子。 周四（7日）晚上約8時，海關與水警人員在機場北面海域監察期間，發現1輛滿載貨物的漁船與快艇接洽，漁船上有人以長梯及人手把貨搬運到快艇上，行動可疑。海關及水警遂出動截查，快艇隨即向內地方向逃去，迅速離開香港土域。執法人員把漁船截停，起出該批走私花旗參，當場拘捕7名男子，年齡介乎25歲至69歲，他們涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」被捕，今次案件為歷來最高貨值水路走私花旗參案。

行動中檢獲1060箱走私花旗參、重34噸及約值4,750萬元。（郭倩雯攝）

海關海域調查組拍揮官張國賢表示，行動中檢獲1,060箱走私花旗參，共重34噸及約值4,750萬元，該批花旗參屬中檔貨，產地未明，但初步估計產自北美洲。他指2017年至2019年未有發現走私花旗參案件，但今年2月執法人員於西部海域 , 檢獲3.2噸走私花旗參，約值450萬元。案件將由海關繼續跟進調查。

水警西分區指揮官袁靜芳，由於機場三跑的工程範圍內有許多工程船，估計有走私船扮工程船，以混入工地作掩飾走私行為。而工程範圍的海床及海底情況不停變動，有泥頭或工具會沉入海床，如有船隻在工程範圍內追截及左穿右插，情況非常危險。

海關與水警聯合進行反走私行動，拘捕7名男子，檢獲巿值約4,750萬元的走私花旗參。（郭倩雯攝）

袁靜芳表示，自今年1月起共發生13單海上安全事故，案件6人死亡，當中包括3名海關人員。袁指，今次涉案的2艘船隻在機場海上工程附近高速行駛。而部分走私船隻並未配備足夠的救生、救火設備，而船隻簡陋殘舊，亦欠缺航行儀器，嚴重影響海上安全，對船上人士構成危險。

警方強調，根據香港法例第60章《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。警方及其他海上執法部門會積極加強情報收集和執行聯合行動，合力打擊海上走私及其他非法活動，以保障市民的生命及海上安全。