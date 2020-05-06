魚乾混魚翅被識破　海關破歷來最大宗走私魚翅案　涉3.8萬條鯊魚

海關於4月28日及5月4日先後於葵涌海關大樓驗貨場，偵破2宗由厄瓜多爾進口的走私受管制乾魚翅案件，共檢獲約26噸懷疑受管制的乾魚翅，其中包括長尾鯊及鐮狀真鯊魚翅，合計市值約860萬元。以單一案件計，2宗案檢獲的乾魚翅重量及市值均打破以往同類單一案件的紀錄。海關指示，涉案乾魚翅以「魚乾」報關，貨櫃在X光檢查時並無異樣，但關員按經驗決定扣查2個貨櫃，終揭發案件。經調查後，海關於上月29日在西營盤拘捕1名涉案57歲男子。 漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇估計，是次檢獲的乾魚翅，涉及約3.1萬條長尾鯊和7500條鐮狀真鯊被捕殺。

該批魚翅由厄瓜多爾進口本港，估計涉及3.8萬條鯊魚被捕殺。（郭倩雯攝）

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官李文傑表示，關員於4月28日及5月4日，先後在葵涌海關大樓驗貨場內檢查2個由厄瓜多爾進口本港的40呎貨櫃，雖然內裏的貨物紙箱以西班牙文寫着「Pescado Seco」（即魚乾）報關，在X光檢查時未見異樣，但海關港口及海域科人員透過風險評估，因過往曾發現受管制的魚翅，會混入不受管制的魚翅以掩人耳目，加上厄瓜多爾有較多瀕危物種，故決定扣查該2個貨櫃。

李文傑續指，關員於貨櫃內發現大量以尼龍袋儲存的魚翅，由漁護署專家協助詳細檢查及辨認後，終破獲2宗案件，貨櫃內有逾九成是受管制魚翅。

海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢指，經調查後，於上月29日西營盤拘捕1名涉案的57歲男子。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關相信，不法份子會繼續以魚目混珠的手法作掩飾進口，以增加他們檢查的難度，因此會繼續與漁護署協力打擊走私案。

海關相信，不法份子會繼續以魚目混珠的手法作掩飾進口。（郭倩雯攝）

約3.1萬條長尾鯊和7500條鐮狀真鯊被捕殺

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，長尾鯊及鐮狀真鯊分佈全球，主要集中在熱帶及亞熱帶水域，身長分別可達6米及3米，兩者都因過度捕撈及繁殖能力低，2017年被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄2中的易危物種，因此在港進出口及買賣亦受管制。陳翰奇保守估計，是次涉及約3.1萬條長尾鯊和7500條鐮狀真鯊被捕殺。