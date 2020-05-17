01獨家│波子衝路障被捕男20宗案底　曾派同黨毀鄭若驊所屬律師行

周日（17日）凌晨1輛黃色保時捷於馬鞍山衝開警方路障，狂飆1公里後失控撞欄，43歲司機當場被捕。消息指，該名被捕男司機案底纍纍，有約20宗刑事紀錄，曾多次被判入獄，而最轟動的案件發生於10年前，他涉嫌擔任中間人，找來同黨刑毀2間知名大律師行，而現任律政司司長鄭若驊當時是其中1間大律師行的成員。他最終承認2項串謀刑事毀壞罪，被判監16個月。

被捕司機遭黑布蒙頭搜車，同車女乘客亦在場協助調查。（陳永武攝）

據了解，被捕男子姓葉（43歲），居住慈雲山慈正邨，《香港01》記者今日上門叩門，無人回應。據悉葉是積犯，有約20宗刑事紀錄，多次入獄，主要涉及毒品、黑社會及偷車，而10年前的刑事毀壞案造成哄動。

根據資料，2010年10月，葉收取4萬元酬勞擔任中間人，找來同黨，3日內分別向2間知名大律師事務所「德輔」和「金葉」，淋紅油及打爛玻璃，事件震驚法律界。葉其後承認2項串謀刑事毀壞罪，被判監16個月。當時法官斥被告行為打擊律師專業，絕不能姑息。

德輔大律師事務所當時的成員包括現任律政司司長鄭若驊、現任全國政協馮華健等人。金葉大律師事務所則由已故資深大律師麥高義（Gerard McCoy）創立，成員包括立法會議員梁美芬。

刑毀大律師行案件保釋候審期間，葉仍不知悔過，再因犯案被捕。2011年8月18日凌晨，被罰停牌的他駕駛私家車，在九龍城瘋狂駕駛，與警車追截10分鐘，時速達130公里，其間四度衝紅燈、兩次撞欄，碎片擊傷2名途人，私家車撞毀燈柱始停下。警方在其車上尋獲毒品及吸食工具。葉其後被控危險駕駛等共5項罪名，被判監3年8個月，停牌6年。

事發於周日（17日）凌晨零時許，新界南總區交通特遣隊於馬鞍山繞道及馬鞍山路交界設置路障，期間1輛開篷黃色保時捷跑車駛至，突加速衝越路障避查。警方隱形戰車立即展開追截，保時捷以時速達160公里車速狂飆1公里，途至耀安邨對開恆康街迴旋處時，終失控狂掃數米防撞欄後停下，左邊車頭嚴重損毀。該名43歲男司機涉嫌危險駕駛、在藥物影響下駕駛及駕駛時沒有有效駕駛執照被捕。