【雷霆20】警元朗掃蕩2麻將賭檔　拘23男女檢3萬元籌碼及賭款

警方正進行一年一度打擊黑社會罪行的「雷霆行動」，繼今日凌晨「O記」在旺角區連破6個釣魚機賭檔後，元朗警區反三合會行動組及特別職務隊人員今午亦在區內採取行動，搗破2個麻將賭檔，共拘捕23名男女。據了解，代號「雷霆20」的行動仍會持續。

元朗警區反三合會行動組及特別職務隊根據線報及經深入調查，今日（18日）中午時分在區內進行代號「雷霆20」(THUNDERBOLT)的打擊非法賭博行動，突擊搜查青山公路 – 元朗段206至216號1單位及建德街1地鋪，搗破2個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警方拘捕2名分別56歲及70歲男子，他們涉嫌「經營賭博場所」；另外9名男子及12名女子，年齡介乎25至77歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，共檢獲5張電動麻雀枱、24張椅子、10副麻雀、約2.4萬元籌碼及約5,700元賭款。所有被捕人士正被扣留調查。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及街頭聚賭均屬違法行為，市民切勿以身試法。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。任何人於賭場內或街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。