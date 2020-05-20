【打botox奪命】整形醫生李宏邦被加控「誤殺」　今日提堂

2018年11月11日，姓張（52歲）女投行高層，於尖沙咀堪富利士道一間診所接受肉毒桿菌（Botox）注射時死亡。負責療程的整形外科醫生李宏邦（現年87歲），去年已被控21項罪名。警方表示，昨日（19日）再加控李宏邦1項「誤殺」罪，今日（20日）在九龍城裁判法院提堂。

去年5月3日，李宏邦已被控2項「企圖誤導警務人員罪」、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」及7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」，案件已在九龍城裁判法院提堂。