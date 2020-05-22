港版國安法│旺角警區籲中資商舖關門　防暴警街頭戒備

《香港01》獨家報道，人大發言人於今晚（21日）公布有關頒布「港版國家安全法」的消息，本港警方嚴陣以待，應對消息或有機會引發示威活動，據悉，警察總部向各大警區發通告提醒留意區內中資機構的情況，旺角警區更向區內中資商舖發出勸籲，希望商舖「積極考慮」提早關門。 《香港01》晚上於旺角區巡視，發現有警車及防暴警員於多條主要道路戒備，軍裝警員於中資店舖外截查途人，惟市面大致平靜未見異動。

人大發言人張業遂於今晚記者會中表示，（5月22日）舉行的第十三屆全國人大三次會議，9項議程中第5項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」。

公民黨油尖旺區區議員余德寶於Facebook引述消息指，旺角警區助理警民關係主任向區內中資機構發出訊息，指「港澳辦主任今晚會與香港政協代表，簡介明天政協會議中會定立一條『港版國安法』的條例，有機會觸動到香港的滋事分子作出對中資機構的襲擊或損毁行動」，呼籲特別是中資相關商舖留意，又指希望商戶「積極考慮」盡快關門。消息稱，警察總部今日傍晚時分曾向各大警區發出通告，要求他們今晚多加留意區內中資機構及商舖情況，但沒有實際指令，但旺角警區卻要求區內中資店積極考慮「盡快關門」。

《香港01》記者晚上於旺角區巡視，見有警員出巡戒備，包括於彌敦道有軍裝警員巡邏，而朗豪坊對開亞皆老街亦有警車戒備，中資店舖如內地手機品牌小米、電訊商中移動等如常營業，小米店外有防暴警截查途人。