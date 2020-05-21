港版國安法公布　警方要求各警區留意中資機構狀況

《香港01》獨家報道，今晚人大發言人將於記者會上公布關乎香港的重大消息，為頒佈「港版國安法」。香港方面，警方今晚嚴陣以待，傍晚時分警察總部更向各大警區發通告，提醒他們留意區內中資機構的情況。其中旺角警區更向區內中資商舖發出勸籲，希望商家「積極考慮」盡快關門。不過，有消息稱，旺角警區是過度解讀總部的「溫馨提示」，而有關勸籲中資關門的消息傳出後，即引起不少討論。

余德寶指旺角區內商戶收到警方訊息，希望商戶積極考慮今晚盡快關門。

稱有機會觸動滋事分子襲擊行動

公民黨區議員余德寶引述消息指，旺角警區助理警民關係主任向區內中資機構發出訊息，指「港澳辦主任今晚會與香港政協代表，簡介明天政協會議中會定立一條『港版國安法』的條例」，稱「有機會觸動到香港的滋事分子作出對中資機構的襲擊或損毁行動」。

該訊息呼籲有關機構特別是中資相關的商舖，留意店舖附近環境及可疑人士出現，如覺得不安全，應立即報案及盡快離開敏感地方。

訊息又希望商戶「積極考慮」盡快關門，「免受波及而招致財物或其他的傷害」。

消息稱，警察總部今日傍晚時分，曾向各大警區發出通告，要求他們今晚多加留意區內中資機構及商舖情況，但沒有實際指令，目的是希望各警區自行做好風險管理及人手調配等，是正常的「溫馨提示」，但旺角警區卻要求區內中資店積極考慮「盡快關門」應該是「做多咗」。而有關「盡快關門」訊息亦在WhatApps群組廣泛流傳，引起巿民熱烈討論。

而警方接受《香港01》查詢時表示，旺角警區一直密切留意區內罪案趨勢，並會透過不同渠道收集情報，包括互聯網及媒體資訊。警民關係組人員亦會就涉及公共安全及治安事宜與警區內的持份者保持聯絡，共同努力維持治安。