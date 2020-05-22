【塌樹傷人】沙田博康邨街市外冧樹　老翁遭6米長樹椏擊中命危

今早（22日）本港多區有驟雨及狂風雷暴，警方接獲數宗塌樹報告。早上8時許，沙田博康邨街市外有樹木倒冧，其間有樹枝墮下，並擊中1名途經的老翁。老翁被一條直徑約20厘米、約6米高的樹椏壓住，他動彈不得，接報到場警員在旁協助，最終他由消防員鋸斷樹枝救出。該名73歲姓黎老翁重創昏迷送院搶救，情況危殆。警方正調查事件。 據了解，該名姓黎老翁與妻子居於博康邨，其子已成家立室，黎妻平日外出照顧孫兒，至於黎翁不時於邨內閒逛。有「樹博士」之稱詹志勇教授指，涉事的塌樹為鐵刀木，它為本港常見樹種，不少屋邨均會種植。他稱鐵刀木具有一定的觀賞性，但樹形不工整「接口位」容易造成墜樹枝危機。

老翁由消防員鋸斷樹枝救出，他重創昏迷送院搶救。 （郭倩雯攝）

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有「樹博士」之稱、教育大學研究講座教授詹志勇表示，涉事的塌樹為鐵刀木，據現場圖片可見，墮下的切斷樹枝有一小段嚴重腐爛，他估計該樹的健康情況不太理想，不排除樹身已有其他位置腐爛。詹志勇指出，鐵刀木為本港常見的樹種，不少屋邨均會種植該樹。而鐵刀木會開出黃色的花朵，具有一定的觀賞性。唯該樹的樹形不工整，當斷口位長出新樹枝，新舊處的「接口位」容易造成樹枝墜下危機。

《香港01》記者事後到場巡察，該條通往街市的道路有頗多行人經過，兩旁種有不少大樹，樹下有長凳供人休息乘涼。街訪蔡小姐住在邨內近30年，她稱邨內有不少樹，對於有樹倒塌表示驚訝，「唔係打風，點解會有樹冧落嚟。」蔡小姐透露，以往有颱風時都會避開有樹的地方「，好驚失驚無神棵樹冧落嚟。」另一名不願意透露名字的女街坊則指，數日前才看見有人在修剪樹枝，現時希望政府可以檢查邨內的樹，「睇下有冇危機，有冇霉咗，大家會安全啲。」

現場可見，老翁被一條約8米長的樹椏壓身，他倒臥地面由消防員救出，重創昏迷送院搶救。（讀者劉先生提供圖片）

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近年本港塌樹傷人事件：

2019年5月9日：紅磡福至街一棵20米高的鳳凰木塌下，擊傷對面馬路一名女途人。 當時該名47歲姓區女途人正步經對面行人路的酒樓對開，被塌下樹冠擊中頭部，幸僅受輕傷流血。

2018年10月26日：屯門黃金海岸31座對開位置，一名姓羅60歲剪樹男工人工作期間，被一段長約3米、直徑約10厘米的樹幹擊中頭部，他陷入昏迷，由救護車送院搶救。

2018年10月2日：灣仔港灣道4號灣景國際酒店對開進行修剪樹木工程時，一段長約1.5米、直徑約一吋的樹枝塌下擊中一名41歲女工人，其頭、頸及肩受傷，其工友發現後報警求助。

2018年8月21日：觀塘順利邨基順學校對開一個巴士站，一名48歲的印傭，被約3米長、直徑約4吋、約30公斤重的樹椏擊中頭部，女傭倒地陷昏迷。同行的姓黃男僱主立即報警，女傭由救護車送院搶救，惜最終不治。