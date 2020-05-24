港版國安法｜多個團體赴中聯辦抗議　門外張貼標語　警方開咪警告

十三屆全國人大三次會議日前（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」草案，將有關法律列入《香港基本法》附件三，而立法會則將於下周三（27日）審議《國歌條例草案》（國歌法）。有網民發起今午（24日）於港島區「5.24反惡歌法大遊行」，而支聯會﹑新民主同盟﹑社民連及工黨，則分別於早上舉行遊行至中聯辦門前，抗議推行國安法，其間一度於門外張貼標語，警方隨即開咪警告相關人士。

新民主同盟帶同標語到中聯辦外示威。（歐嘉樂攝）

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今早8時45分，支聯會舉行「毋忘六四」31周年長跑，以紀念八九民主運動31周年﹑抗議國安法在港推行，同時聲援15名早前遭拘捕的民主派人士，長跑起點設於維園，途經港大太古橋和黃克兢樓平台「國殤之柱」，以及多個「反送中」運動期間的示威地點，並以中聯辦為終點。至早上10時許，約7人的隊伍跑至立法會外，當中包括支聯會副主席蔡耀昌，期間隊伍繼續舉起支聯會的旗幟，沿途高叫「反對國安法」等口號。支聯會主席李卓人及後於中聯辦外表示，早前申請的531「毋忘六四」大遊行遭警方反對，將會於周三進行上訴，他又表示，不論6月4日當日是否有不反對通知書，支聯會仍會進入維園點起燭光，詳細內容有待公佈。

支聯會及社民連及一度於中聯辦外門外張貼標語。（鄧詠中攝）

新民主同盟共約8人，則於11時在西區警署起步至中聯辦，抗議國安法並表達訴求，高呼「國安法摧毀兩制」的口號，沿途有警員在場監察。荃灣區議員譚凱邦批評國安法破壞《中英聯合聲明》，希望國際社會譴責及發聲，保護香港高度自治。而立法會議員范國良則認為，國安法以國家安全為名「終結兩制」。社民連及工黨及後亦到場示威，前立法會議員梁國雄指，往年維園每年均舉行燭光集會，憂慮國安法立法後，不可再進行集會﹑示威等等。

另外，支聯會及社民連及一度於中聯辦外門外張貼標語，警方隨即警告現場人士需停止張貼物品。