港版國安法｜網民明發起港島遊行　警：或違限聚令、部署足夠警力

十三屆全國人大三次會議昨日（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。有網民於明日（24日）下午1時，發起名為「5.24反惡歌法大遊行」的遊行，並指於銅鑼灣SOGO遊行至遮打花園。

警方於facebook帖文指，留意到有人於網上號召市民，於明天（5月24日）在港島區進行未經批准的集結。警方稱，有關行為有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，此外亦會增加病毒在社區傳播的風險，以及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。

警方指，明日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。警方絕不容忍任何違法行為。警方呼籲，市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。