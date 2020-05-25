「自救口罩」涉違商品說明條例　海關再拘香港眾志副主席鄭家朗

香港眾志日前宣布搜購逾 100 萬個口罩，再包裝成「自救口罩」出售，被指違規賣口罩。上周五（22日），海關接獲舉報，指「自救口罩」涉嫌違反《商品說明條例》，香港眾志常委、該會口罩採購工作負責人梁延豐被捕。海關經跟進調查後，今日（25日）再拘捕該商戶的一名董事。被捕男子20歲，目前已保釋候查，案件仍在調查中。香港眾志下午5時發聲明，證實今日海關拘捕副主席鄭家朗。

香港眾志於4月時開記者會，指首批35萬個口罩將會與黃店合作發售，支援黃色經濟圈。（資料圖片）

海關早前接獲相關舉報後展開調查，於調查過程中，案中商戶經多番要求下，一直未能對所供應外科口罩的標示聲稱提供證明，因涉嫌違反《商品說明條例》而被捕。

上周五（22日），海關以違反《商品說明條例》拘捕香港眾志常委梁延豐，當時香港眾志曾就海關拘捕行動發聲明，指香港海關當日以違反《商品說明條例》為由，拘捕香港眾志常委、該會口罩採購工作負責人梁延豐，並以《條例》賦予的權力，得以在無需搜查令的情況下，進入香港眾志總部搜查，最終檢走數箱口罩。海關當局指控眾志早前發售的「自救口罩」數據規格不符，且海關質疑若該批口罩生產於香港或台灣，則可能不符包裝盒上「Not made in China」的標示。

聲明又指，上月初眾志推出「自救口罩」，該會並未公佈生產地詳情，僅在盒面印上「Not made in China」字樣。海關其後證實口罩含菌量符合標準，卻仍將《商品說明條例》應用於政治審查，更稱如貨品產地為「兩岸三地」則有可能違反法例，拘捕該控本會成員。

海關就眾志上周五的聲明作出回應，對於有人惡意誣衊海關，指稱對案中商戶所採取的執法行動為「政治打壓」，海關強烈譴責有關失實指控。海關強調自今年1月起已展開「守護者」行動，以確保市面出售的防疫產品符合法例規定，並就涉嫌違規產品採取即時公布的方式提醒市民，以保障公眾利益。海關會繼續有關行動，如發現任何涉嫌違規情况，必定果斷執法。