【泳池遇溺】深水埗游泳池老翁遇溺　頭傷陷昏迷　救生員救起急救

今日（26日）早上8時許，深水埗公園游泳池內，1名年約60歲的男子遇溺，他獲救送院治理，警方正調查事件。據了解，該名男子於主池遇溺，其間救生員將男事主救起，他頭部及頸部受傷、陷昏迷及沒有呼吸，救生員在池邊為他進行心肺復甦術（CPR）及人工呼吸。其後該76歲姓李男子恢復呼吸，再由救護車送院治理。

康文署：上周四公眾游泳池重開

康文署公布，33個公眾游泳池於上周四（20日）重開，15個刊憲泳灘也會於上周六（23日）重開。各游泳池開放設施詳情可參閱場地告示。康文署會採取特別措施，如只開放主池、副池、訓練池或習泳池等設施。另外暫時調低泳池入場人數，以及泳池內不得進行多於8人的群組聚集，至於觀眾席會暫停開放。

因應2019冠狀病毒病的最新情況，在重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施，包括：

1. 只開放部分泳池設施如主池、副池、訓練池或習泳池等；

2. 暫時調低泳池的入場人數以保持泳客間的距離；

3. 為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場；

4. 所有進入游泳池的人士入場前須接受體溫檢測，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍；

5. 為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放；

6. 泳池內不得進行多於八人的群組聚集；及

7. 游泳池觀眾席會暫停開放。

8. 康文署亦建議市民游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時佩戴自備的口罩。