15歲少女疑遭33歲主管性侵跳河自殺　男同事施救遇溺雙雙亡

4月28日深夜，河南漯河15歲少女小娟跳河自殺，22歲的朱姓男同事跳入水中施救，兩人都不幸遇溺身亡。家屬稱，事發前小娟在當地一間自助烤肉店打工，疑遭到該店33歲李姓主管性侵，後不堪騷擾而輕生。 漯河警方周一（11日）表示，事件疑因李姓主管以談戀愛為名對小娟不斷騷擾，引發小娟輕生自殺，目前對李姓主管涉嫌性侵一案已立案調查，目前李姓疑犯確已被刑拘，案件正進一步偵辦中，目前已向檢察院提請批捕。

15歲的小娟生前曾在當地一間烤肉店打工，期間疑遭主管性侵。（紅星新聞）

小娟的哥哥表示，母親2010年患癌去世，父親在建築工地打工，家中經濟一直比較困難，小娟成績普通，讀完初二就輟學。今年4月中旬，妹妹與同村女性友人一起到自助烤肉店當服務生以補貼家用，包吃包住，人工每月2000多元人民幣。

4月29日凌晨3時許，小娟哥哥和父親接到警方電話，稱小娟在丁灣橋跳河自殺。家人迅速趕到現場辨認遺體。哥哥稱，後來在派出所查看閉路電視畫面發現，妹妹是凌晨12時左右突然跳入河中，朱姓男同事立即嘗試阻止，隨後跳入河施救。兩人遺體當日被救援隊打撈上岸。

小娟哥哥稱，家人從小娟女性朋友處了解到，小娟曾被李姓主管誘騙到租屋發生性關係，及後還被多次騷擾堵截。小娟的一名男同事也向他們表示，事發當晚接到小娟來電，哭着說她被李姓主管「糟蹋了」。

烤肉店老闆：不知道小娟真實年齡

烤肉店老闆閆先生表示，李姓疑犯是前台收銀主管，今年33歲，平時的表現還算可以，因為是個大學畢業生，所以把他調到前廳負責收銀。該店的用工標準是必須年滿16歲，同時需出示本人身份證，試用一周後才決定是否會被正式錄用，而李姓主管曾騙他稱小娟已年滿16歲，身份證放在家裏，因受疫情影響不便回家拿，強調對小娟的真實年齡不知情。

閆先生提供的漯河市源匯區人社局的調查詢問通知書顯示，當地勞動保障監察部門要求閆先生配合調查烤肉店遵守勞動保障法律法規情況。閆先生表示，將積極配合對該店僱傭未成年人的調查，待調查結束後願意承擔相應責任。

（紅星新聞）