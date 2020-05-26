海關破2.5億可卡因　飛行服務隊助拆飛機引擎　揭改裝燃燒室藏毒

香港海關首次破獲以飛機引擎販運毒品，檢獲約217公斤懷疑可卡因，估計市值約2億4600萬元，為近8年來破獲最大宗的海路販運可卡因案件。不法分子透過改裝飛機引擎燃燒室、定製金屬容器以盛載毒品，海關聯同飛行服務隊人員拆開部件，始發現內藏可卡因。

港口及海域科總指揮官李德信指，海關於內部清關手續中發現一個由厄瓜多爾抵港的20呎貨櫃，報稱載有飛機引擎，因為來自厄瓜多爾的飛機引擎較為罕見、南美洲多是販毒毒品，加上貨運文件與載貨資料有所出入，所以海關決定扣留調查。

上周三（20日）於葵涌海關大樓驗貨場利用X 光機掃描後發現貨櫃內藏有機械，惟影像顯示有異樣，遂打開貨櫃作進一步檢驗。貨櫃內藏有一個舊式飛機引擎，由於結構非常複雜及堅固，需要專業知識、技術才能拆除內部結構，因此尋求飛行服務隊協助。

布帶綁鏽蝕飛機引擎甚不尋常

政府飛行服務隊品質保證經理何偉明稱，是次貨櫃僅用布帶綁著飛機引擎甚不尋常，「因為正常有特製容器同埋防潮珠，同埋好少用海路運送引擎」，加上引擎很多地方都出現鏽蝕，燃燒室部分卻有保養、經過特別噴油，所以鎖定燃燒室有異樣。海關人員曾嘗試利用內窺鏡窺探內部情況，不過燃燒室內有障礙物阻擋未能成功，政府飛行服務隊人員遂用電鑽鑽開，發現燃燒室內有金屬格層、很多應有的配件不見了，人員懷疑此飛機引擎有其他用途，故將引擎送往飛行服務隊機庫檢查。

飛行服務隊利用專業機械拆開燃燒室內發現有8個半圓形特製的金屬容器，裝著懷疑毒品，海關人員隨即為此進行快速毒品測試，證實為可卡因。

不法分子涉改裝飛機引擎的燃燒室以販運可卡因。（陳蕾蕾攝）

香港海關從多方面追查貨櫃資料，包括寄貨公司、船務流程 及收貨公司等等，發現貨櫃由厄瓜多爾寄出，收貨公司為本港的一間貿易公司，該公司報稱地址為一間秘書公司。海關毒品調查課監督朱賢綿指，該貿易公司於2019年4月成立，負責人透過通訊軟件聯絡秘書公司成立公司。

朱賢綿指，不法分子經過周詳計劃，誤以為能逃避海關扣查。當不法分子知悉貨櫃被海關扣查後，仍要求寄貨公司之後將貨櫃運回厄瓜多爾；他們亦因採用海路運輸，用隔音版隔著毒品並用黑色膠膜包好每一磚可卡因，以逃避X光機掃描。續指是次毒品數量眾多，不排除此案件牽涉跨國販毒集團，將毒品向外銷，香港海關與海外執法部門交流情報，不排除會有跨國拘捕行動。

海關重申販運毒品屬嚴重罪行，根據危險藥品條例，販毒危險藥品一經定罪最高可判罰款500萬元及終生監禁。