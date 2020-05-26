5.24遊行｜私了被控暴動罪　16歲中學生襲清路障女人下午提堂

「5.24反惡法大遊行」引發連串衝突，警方全日拘捕122男71女，其中1名16歲男學生在天后私了清路障女途人被捕，暫控1項暴動罪及1項傷人罪，今日下午2時半於東區裁判法院提堂。

東區警區總督察（刑事）盧彥霖交代案情指，5月24日下午2時30分，1名女途人行經天后興發街琉璃街交界時，發現路上有雜物，有人以垃圾筒、鐵馬等阻礙交通。女途人嘗試清理，遭4男女上前指罵。4人以竹杆、拳腳襲擊女途人後逃離現場，她追到其中一名施襲者，並向巡經的警員報案。警方以「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1名16歲姓黃學生，女途人送院後同日出院。東區警區重案組第一隊調查後，暫控16歲男學生1項暴動罪及1項傷人罪，今日下午2時半於東區裁判法院提堂。盧彥霖形容當日2宗私了事件「令全港市民非常之憤怒」，強調警方必定會追查到底，將犯人繩之於法，呼籲目擊者致電61480071提供資料。

另外5月23日下午在牛頭角下邨顯貴樓旁行人天橋，3名15至16歲就讀中四男子，因政見問題用刀威嚇擺街站的女子，被控串謀傷人，昨日在觀塘法院提堂不獲批保釋，需要還押候審。

而去年6月10日凌晨，大批示威者在立法會示威區集會，警方在8月拘11人，及後8人拒絕保釋（俗稱踢保）。警方昨日與今日（26日），再次拘捕早前踢保的男子，加上2名保釋候查男子，共10名年齡介乎19至41歲人士涉嫌「非法集結」，將於6月12日東院提堂。盧彥霖強調即使被捕人拒保獲暫時釋放，不代表警方日後不會作出檢控：「犯法嘅人就算逃到去天腳底，我哋一樣會拉到佢返嚟。」