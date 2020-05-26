新冠肺炎｜新指引列明救生員穿保護袍、戴口罩　前線批康文署離地

新冠肺炎疫情緩和多日，上周四（20日）康文署公布33個公眾游泳池重開。今早（26日）深水埗公園游泳池內1名七旬老翁遇溺，由救生員救起急救，老翁恢復清醒送院。《香港01》獲悉，早前康文署向前線救生員發新指引，要求救生員處理受傷泳客時，留意對方是否新冠肺炎懷疑個案。新指引指出，要求救生員執勤時穿保護袍及戴口罩，有救生員批評新指引「離地」未有考慮其工作環境。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安認為，新指引欠完善、未有全面顧慮救生員工作情況。他指出拯救過程爭分奪秒，救生員未必及時知悉患者是否懷疑個案。

康文署公布，33個公眾游泳池於上周四（20日）重開，所有進入游泳池的人士入場前須接受體溫檢測，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍。（黃偉民攝）

疫情下救生員新指引：留意患者是否懷疑個案

《香港01》獲悉早前康文署發新指引，要求救生員當值時應戴口罩，以及處理受傷泳客或病者時，應該留意對方是否有發燒或急性呼吸道感染病徵。新指引列明拯救溺者時，救生員可考慮先用救生繩袋等設備，再交由岸上有戴口罩的救生員協助登岸。

其次，如果救生員懷疑遇溺者，發燒或者是新冠肺炎懷疑個案，應該協助傷者量體溫及查詢其情況。另外新指引列明，救生員應該穿保護袍、手術用口罩、護目鏡、手套等。有前線救生員批評新指引「離地」，並指新指引未有為他們的工作環境作考慮。

拯溺員總工會主席鄧子安：指引欠完善

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安認為，新指引未有全面顧及救生員工作情況，包括拯救過程爭分奪秒，救生員未必及時知悉患者是否懷疑個案，他有感指引欠完善，「（署方）對於我們的期望工作，但救生員（新指引）工作無明確指向。」

對於署方建議救生員執勤期間穿著防護衣物。鄧子安指，據悉不少前線救生員未及學習穿着及脫掉保護衣，「其實都幾危險，因為有同事未確認穿着程序係咪啱？」鄧指，署方於泳池重開前，只向救生員提供教學短片，讓他們自學穿脫保護衣，他有感相關的教學涵蓋度不足。

對於疫情期間，不少市民前往沒有救生員服務的泳灘暢泳。鄧子安指出，市民到沒有救生員服務的泳灘游泳，存有一定危機，他認為政府應向市民加強有關宣傳。今早，拯溺員總工會與康文署進行會議，期望有關部門正視前線救生員狀況。

《香港01》接獲現職救生員反映，早前康文署發出指引，指出救生員當值時應戴口罩，以及處理受傷泳客或病者時，應該留對方是否有發燒或急性呼吸道感染病徵。（黃偉民攝）