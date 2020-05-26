跑馬地警署3月遭縱火　警拘6人　教車師傅為主腦

今年3月30日凌晨時份，跑馬地警署遭投擲汽油彈，事隔近兩個月，今日（5月26日）警方於拘捕策動事件的4人小組，並於1名涉案人家人經營的時裝店，起獲大量易燃物品及示威者裝備，其胞弟涉案被捕，搜查期間，其母親涉以短訊通風報訊被捕。被捕人士涉嫌縱火、行使虛假文書、管有物品意圖摧毀或破壞財產及涉嫌妨礙司法公正。

下午2時15分，警方將被捕的一對男女帶回灣仔交加街6號一間賣服裝的店舖，他們頭蒙上黑布，搜證後被帶上警車離開。警員於店內檢走一批證物，包括易燃物卡式石油氣罐、白電油等。（陳蕾蕾攝）

灣仔警區助理指揮官（刑事）關頌賢表示，襲擊事件由4人小組進行，他們為44歲、報稱為教師傅的主腦，以及3名18至23歲同黨，分別報稱從事髮型屋學徒、運輸從業員及在家人經營服裝店工作。

關頌賢說，事發3月30日晩上，4人小組駕駛掛上假牌的私家車到跑馬地警署外，3人下車由桂芳街向警署投擲汽油彈，合共3枚擲入警署範圍，起火燃燒，熏黑警署外牆及地面，第4枚則掉在路邊起火，波及一輛私家車。他們投汽油彈後返回私家車逃去。

灣仔警區重案組聯同港島總區刑事部調查事件，確定涉案人身份，今早於分別掩至黃大仙、慈雲山、柴灣及北角拘捕4人小組，起獲涉案私家車。

+ 14 + 13 + 12

警方又在其中1名涉案人家人於灣仔經營的服裝店內，起獲大量易燃物品及示威者經常使用的裝備，並拘捕胞弟，涉嫌管有物品意圖摧毀或破壞財產罪。警方在時裝店搜查期間，被捕人士接獲43歲母親短訊，企圖通風報訊，促銷毀證物，警方遂拘捕其母親。警方指，行動不涉及卧底任務。

下午2時15分，警方將被捕的1對男女帶回灣仔交加街6號一間賣服裝的店舖，他們頭蒙上黑布，搜證後被帶上警車離開。警員於店內檢走1批證物，包括易燃物卡式石油氣罐、白電油等。

警方重申，縱火是嚴重罪行，串謀他人用汽油彈襲擊警署，情節更加嚴重，被定罪可被判處終身監禁。

灣仔警區助理指揮官關頌賢表示，襲擊事件由4人小組進行。（林振華攝）

3月30日凌晨時份，跑馬地警署有保安員巡邏時聽到3聲巨響，並看見數名人士沿成和道往山上方向離去，警員即時在附近兜截並無發現。保安員在停車場位置地上，發現2個汽油彈在燃燒，一個已熄滅，即通知消防到場調查。警員懷疑有人在桂芳街投擲燃燒彈入警署，一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片，疑2.5米的圍欄太高反彈墮在地上，消防到場將火救熄。警方當時稱，相信起火原因有可疑，並懷疑3名男子與案有關。