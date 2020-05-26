【何鴻燊逝世】何家四房32人署名公告悼何鴻燊　稱傷痛難以言喻

賭王何鴻燊今日（26日）下午1時在養和醫院離世，享年98歲。何氏家族20多名成員下午於醫院外會見傳媒，其後何家四房共32人署名，由信德集團代表發文悼念何鴻燊，形容何鴻燊一生德高望重，悼文中又指家人知道這天終會降臨，但無減難以言喻的傷痛。

何家四房共32人署名，由信德集團代表發文悼念何鴻燊。

賭王何鴻燊今日（26日）下午1時在養和醫院離世，享年98歲，何氏家族20多名成員下午於醫院外會見傳媒。（梁碧玲攝）

悼文以「深切哀悼我們的領袖 何鴻燊博士」為題，文中透露何鴻燊在所有家人陪伴下，於養和醫院安詳離世，形容何鴻燊一生德高望重，面對挑戰永不說「不」，深受敬重，家人會永遠以他為典範。悼文中又指家人知道這天終會降臨，但無減難以言喻的傷痛。

四房32人署名 兩孫女中文名曝光

悼文中何家四房32人署名，包括何鴻燊的元配何黎婉華、二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪，16名子女及12名孫子女，當中何黎婉華、長女何超英及二子何猷光已離世。另外何鴻燊兩名孫女、三房幼子何猷啟兩女的中文名字亦於文中曝光，大孫女名叫何煦齡而二孫女名叫何煦鑫。另外四房長女何超盈於去年誕下女兒，其名字於過去傳媒報道的寫法為辛千覓，據悼文其正確名字應為辛阡覓。