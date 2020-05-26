【何鴻燊逝世】子女家人現身　何超瓊代表發言　集體處理後事

賭王何鴻燊今日（26日）在養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的家人昨日和今日均有到養和醫院，大批傳媒在養和醫院外等候。 何鴻燊的十多名子女齊現身見記者，由二房長女何超瓊代表發言，指何鴻燊在下午1時逝世，雖然這一日終於來臨，但家人無減悲傷，指爸爸將會永遠留在人們心中，家人會繼續惠澤社會。何超瓊又指，家人會集體處理後事，詳情將稍後交代。

5月26日，何鴻燊逝世，他的子女齊現身見記者，由二房長女何超瓊（左三）以中文交代，長房的何超賢（左二）亦英文發言。（梁碧玲攝）

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三名太太多名子女齊現身

何鴻燊超過20名家人在下午2點多到養和醫院樓下見傳媒，包括久違露面的二房太太藍瓊纓、三太陳婉珍、四太梁安琪，長房的兩名女兒及其他各房的多名子女。二房長女何超瓊先以中文代表發言，之後由長房女兒何超賢以英文發言。

二房長女何超瓊代表發言：

「何鴻燊的家屬是懷着極沉痛的心情，在此遺憾地向大家（公布），大家（傳媒）等待了兩日了，爸爸在剛才1點鐘，在香港養和醫院安詳離世，享年98歲。何博士在香港舉足輕重、德高望重，一直很愛惜香港人，對家人傳承很重要的教誨，取之社會、用之社會一直以來是他重要的原則，我們將會和希望秉承。我們知道這一天終於會來臨，但亦無減今日難以言喻的悲傷。

何博士、我爸爸，將會永遠留在所有家人的心中，受惠於他、得到他鼓舞的人亦會贊同。我們希望繼續用自己的上進心，去完成爸爸一直以來希望做到惠澤社會的責任。希望大家尊重家人，我們大家已經有共識，集體共同處理爸爸的後事。」

何超瓊發言之後，由長房的何超賢代表以英文發言。至於會否在香港舉殯等詳情，今日何家未有交代。

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何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他家庭背景顯赫，是香港商人何東爵士的侄孫。其旗下的主要企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

何鴻燊叱咤政商界，曾任第9至11屆全國政協常委，多次受到中國國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。

何鴻燊出身自港英時期四大家族之一的何東家族，其父親何世光，是知名沙遜洋行的買辦、母親冼德芬亦來自豪門世家。

賭王於1921年在香港出生，曾就讀名校皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作。1961年，他夥霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，投得澳門博彩專利權，其後建成葡京大酒店，成為公司旗艦賭場。1972年回港創辦信德集團（0242），次年在港上市。在澳門賭場經營權開放前，即60年代至2002年，以何鴻燊等人為首的澳娛，雄霸澳門博彩行業，何鴻燊因此獲「賭王」稱號。

▼何鴻燊1990至2010年代出席活動▼

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何鴻燊近年來逐步淡出公司，旗下生意交給子女共同打理。於2017年6月卸下信德集團（0242）行政主席一位，交由當時的信德董事總經理、二房長女何超瓊接任。

翌年6月，他亦退任澳博（0880）公司主席、執行董事，改任榮譽主席，由二房次女何超鳳接任澳博主席兼執行董事。

▼2011年爭產風波中的何鴻燊▼

據悉，何鴻燊年在家中跌傷後，近年長期住院，健康狀況備受外界關注，已極少出席公開場合。對上一次出席大型場合，要數到2009年12月的澳門回歸慶典，惟全程須坐輪椅。2015年時，何鴻燊為無綫節目《歡樂滿東華》拍攝短片，片中的何相當精神，豎起手指公表示支持；翌年時他大壽時在養和醫院渡過，與各房子女慶生，當時何鴻燊笑容滿面，享受兒孫福。

2018年，賭王四房三子何猷君於微博發表帖文，因其擔任CMO的公司創夢天地（1119）上市發布會與賭王生日為同一日，故將其人生第一本招股書送給賭王作壽禮，相中見到何猷君將招股書展示給父親，並有四房和賭王合照，惟賭王戴著墨鏡。

到了2019年，賭王與三房一家於養和醫院合照及拜年，猷啟及超蓮其後於Instagram上載合照，屬賭王近年較新的近照流出。澳門第5任行政長官賀一誠於去年12月就職，惟何鴻燊未有如以往出職典禮。

▼何鴻燊四房太太及子女▼