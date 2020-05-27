5.27國歌法二讀｜鄧炳強表揚警隊：專業表現令立法會會議不受干擾

立法會今日（27日）恢復二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），本港多區爆發激烈警民衝突，警方由清晨開始在多區截查可疑人士，至下午包抄圍捕聚集的示威者，截至晚上9時半已拘捕約360 人。警務處處長鄧炳強發公告，表揚警隊今日的表現，指警隊及早介入、果斷執法策略非常有效，令立法會在不受干擾嘅的清況下進行會議。他更指，因過去一年警隊在情報調查、裝備、訓練到戰術執行，各方面不斷進步，即使有暴徒以為可再堵路作亂，警方已早著先機，運籌帷幄，拘捕多名藏有汽油彈的暴徒。而警員為香港治安付出的努力，向社會傳遞出正義的能量。

據了解，鄧炳強今日晚上向同袍發表講話，同時刊出文字版公告。他指今日警隊及早介入、果斷執法的策略非常有效，警隊的專業表現，令今日欲上班、上學的人非常順利，立法會亦在不受干擾的情況下進行會議。他表示，剛剛過去的周日至今天，暴徒欲捲土重來，但注定徒勞無功，因有好警察不分晝夜守護香港。鄧稱與警員一樣，在這數天亦做好準備，再次全情投入「踏浪者行動」的工作，而警隊士氣高昂。

鄧炳強又表示，過去一年，警隊在情報調查、裝備、訓練到戰術執行，皆不斷進步，化被動為主動，即使暴徒以為可再堵路作亂，但警方已早著先機，運籌帷幄。他指今日警方的行動效率有目其睹，警員在30多度高溫之下流的每一滴汗，皆不會白費。他亦引述孫子兵法「上下同欲者勝」，稱只要警隊上下同心，一定會得到勝利。