𡃁模醉駕｜吐露港Benz撞運報貨Van　蔡淽淇「吹波波」超標被捕

周四（28日）凌晨3時許，1輛客貨車沿大埔吐露港公路，往上水方向行駛。途至近科學園對開時，突遭尾隨1輛平治私家車撞尾，平治車頭及客貨車車尾均嚴重損毀，大量報紙由客貨車跌出，四散路面。 意外後客貨車姓李（37歲）男司機及30歲平治女司機蔡淽淇，雙雙受傷送院，惟蔡女接受酒精呼氣測試後，證實超標逾1倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕，事後消防員徒手及用鏟協助清理報紙。受車禍影響，現場交通一度受阻。

平治女司機涉醉駕被捕。

據悉，涉案女司機為「𡃁模」蔡淽淇（Vivi）。她在2012年於不同平台均自稱模特兒，並上載多張性感照。惟她其後淡出，其微博於2013年後再未有更新。蔡淽淇妹妹表示姊姊以前做模特兒，現已淡出，意外後在家休息無大礙。

曾與「大波Man」出席活動

蔡淽淇淡出模特兒界後，最近一次公開露面，為2014佔領運動其間，她參與「香港綠色和平大聯盟」（現改名為「綠色和諧大聯盟」）的街站，高呼「黃加藍變綠」。當日她身穿小背心、掛上綠絲帶，呼籲所有人加入大聯盟，以「團結為香港繼續努力！」，吸引不少「龍友」到場拍照。人稱「大波Man」的石房有當日亦有同場出現。

+ 6 + 5 + 4

涉事客貨車車尾嚴重損毀，大量報紙跌出路面。（劉定安攝）

涉事平治車頭損毀嚴重。（劉定安攝）