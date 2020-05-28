5.27國歌法二讀｜警至少拘捕360人、逾四成為學生　親友警署守候

《國歌法》昨日（27日）恢復二讀，多區爆發示威衝突，警方最少拘捕360人。據了解，兩成被捕人士未成年，以及逾四成被捕人為學生。被捕人士分別扣押紅磡警署、北角警署及香港仔警署，至今日（28日）凌晨，多人續於在警署外守候。其中紅磡警署外約有30人、北角警署更一度有近200人，當中不少為家長，有居民及店舖提供糧食予警署外留守的人士。

陳先生於紅磡警署外，等候被捕的14歲兒子。他表示，其子就讀中三，昨日下午在旺角朗豪坊外被捕，他當時正在上班，接獲妻子通知後立即趕抵警署。陳指，未知仍未清楚兒子被捕的前因後果，兒子亦未曾在示威活動中被捕。

1名就讀中二的被捕少年，則由朋友保釋離開。他指自己居於旺角，昨晚獨自晚膳後回家途中，突然遇上警方的追捕行動，他未及反應，被逼與其他正在奔跑的人士，一同被截停及拘捕。他憶述，被帶返紅磡警署後，警員沒有詢問他任何因由，僅在口供紙寫上「懷疑」非法集結，着他「冇問題就簽名」。

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警方：昨日本港多區出現大量違法行為

警方表示，昨日（27日）凌晨起，本港多區出現大量違法行為。有暴徒縱火焚燒雜物，向港鐵路軌投擲大型雜物；有人罔顧道路使用者安全，在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車胎，以及在紅磡海底隧道出入口刻意慢駛阻塞交通。另外，有人以硬物貼在港鐵列車車門上，阻礙車門開關。警方巡邏時，發現有人在公眾地方藏有懷疑汽油彈及鎚仔等武器。

至下午，有群眾佔據中環畢打街一帶的行車線，將垃圾桶和雪糕筒等大型雜物搬出路面，阻礙車輛行駛。旺角方面，有示威者佔據彌敦道多條行車線、將垃圾放置在馬路中心。入夜後，示威者在奶路臣街及花園街交界的馬路中心放置雜物，以及於亞皆老街縱火、焚燒紙皮及發泡膠等雜物，火堆曾傳出多次爆炸聲。

截至昨日（27日）晚上約9時半，警方拘捕逾360人，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等；警方並拖走三輛汽車。警方重申，嚴厲譴責暴徒的惡行，強調絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，定必嚴正執法，把違法之徒繩之以法。