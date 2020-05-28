逃犯條例｜涉用無線電發放警佈防位置　1人獲釋　4人下月提堂

警方於今年1月1日拘捕3男2女，涉嫌使用非法無線電，將警方佈防位置等資訊發放。警方表示，案中1名25歲女子已獲准無條件釋放，其餘3男1女被合共控以1項「無牌維持電訊設備」罪，3名男子再各被控1項「無牌藏有無線電通訊工具」罪，當中1名33歲被捕男子同時被控1項「藏有仿製槍械」罪及1項「藏有攻擊性武器」罪，案件將於6月8日於東區裁判法院提堂。

警方早前表示，多次示威衝突中，有人用無線電平台提供及發放資訊，例如於網上討論區以類似的士台廣播形式，發放警察、路障及佈防位置等，涉協助衝擊行為及逃避警方執法。

警方調查後，於1月1日鎖定負責操控非法無線電平台的5名骨幹成員，於跑馬地、秀茂坪及尖沙咀，拘捕3男2女，年齡介乎25至68歲。行動中，人員檢獲大量證物，包括1部坐枱無線電收發器、天線、9部懷疑非法高頻無線電對講機、1個無線電中轉器材、1支彈珠氣槍、4把斧頭、7把刀、2件避彈衣及1支伸縮棍等證物。人員會就相關證物作進一步檢驗。

當時5人涉嫌「協助暴動」、「干犯電訊條例」、「藏有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」被捕。現時案中1名25歲女子已獲准無條件釋放，其餘4人分別被控「無牌維持電訊設備」、「無牌藏有無線電通訊工具」、「藏有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」。