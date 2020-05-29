15歲少年遭滅火筒扑頭重創　單親母哽咽：唔敢睇片　佢算係乖

旺角洗衣街金雞廣場一間遊戲機中心本月中發生傷人案，15歲姓林少年遭至少5名男子圍毆，被人用滅火筒狂扑頭，一度昏迷。林母憂心忡忡，事件後放下工作天天到醫院照顧兒子，指他入院時脾臟碎裂、腎出血，手術後可張開眼但仍然神智不清，會失常大叫。相依為命的兒子遇襲片段在網上流傳，但林母「唔敢睇，唔敢睇，知道有呢回事。朋友話俾我聽網上有條片。我唔敢睇，我好驚，唔知（兒子）以後會唔會有生命危險。」

白衣男雙手舉起身旁的滅火筒，向少年頭部施襲。（網上片段截圖 ）

15歲林姓少年月中在金雞廣場一間遊戲機中心遇襲，過程被店內閉路電視CCTV拍下並在網上流傳。林母與兒子相依為命，哽咽說意想不到此事發生，目睹兒子在醫院「失常咁嗌」好難過，不知如何幫助兒子。她知道兒子遇襲片段在網上流傳，但「唔敢睇，我唔敢睇。我好驚，唔知（兒子）以後會唔會有生命危險。」

據知少年因與黑幫同門「爭女」爆發打鬥，林母相信兒子沒有女朋友，而且平日與她「有偈傾」關係不俗，稱「我心目中佢算係乖。」曾向她透露想做髮型師。近月因疫情關係不用上學，林母指兒子停課期間有出街睇戲打機，但「出去玩、遲返嚟有交帶，除咗生日會都唔會好夜返屋企。」片段顯示少年在機舖的角落被5人包圍，1名白衫男用「小心地滑」牌作武器，連環打擊令膠牌斷裂，其後隨手擸起滅火筒向少年施襲，倒地少年後疑被滅火筒扑頭。據她了解事發時林與朋友外出，被人從後施襲，該友人未有遇襲。

林母與兒子相依為命，哽咽說意想不到此事發生，目睹兒子在醫院「失常咁嗌」好難過，不知如何幫助兒子。（陳諾希攝）

林母為單親媽媽，與少年相依為命，現時暫住於朋友家。事發後林母憂心忡忡，放下餐飲業工作天天到醫院照顧兒子，指他入院時脾臟碎裂、腎出血、左耳裂開，手術後毋須插喉，可張開眼但仍然神智不清，會失常大叫，照磁力共振檢查腦部，相信未來兩年抵抗力差需要調理。留醫10多日後，少年可以張開眼、手腳可郁動，認得林母。林母每日煲湯餵兒子，說日後「唔會俾佢出咁多街。」