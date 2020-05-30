大快活女工劫殺案│上班途中出事算不算工傷？　條例僅列4種情況

長沙灣上周日（24日）發現扑頭劫殺案件，在快活任職廚房工的55歲女子步行上班途中，行經長沙灣蔬菜批發市場時遭2名男子從後扑頭，搶走1條金鏈，她回到公司後感不適，遂請病假回家休息，惟其後昏迷送院，延至昨日（29日）不治。2名分別55及56歲男子涉嫌謀殺被捕。 僱員上班途中出事，是否受勞工法例保障？據現時《僱員補償條例》，僱員在上下班途中遇意外受傷或死亡，除非因特別天氣情況或乘搭由僱主安排的交通工具，否則並不受勞工法例保障。

警方拘捕2名分別55及56歲男子，涉嫌謀殺1名55歲大快活女廚房工。（余睿菁攝）

55歲姓練女死者任職大快活分店二廚5年，上周日（24日）她獨自步行前往長沙灣宇晴匯大快活分店上班，途經長沙灣蔬菜批發市場附近時，遭2名戴口罩男子從後扑頭襲擊，搶去頸上價值約1萬元的金鏈。練頭部受傷，腫起但沒流血，當時她仍繼續前往上班，及後不適返家，在家中不省人事，被家人送往明愛醫院搶救，延至昨日下午4時45分不治。

僅颱風暴雨、乘公司車等4情況屬工傷

工權會總幹事蕭倩文指，僱員在上下班途中遇意外，現時並不受勞工法例保障。根據《僱員補償條例》，僱員於以下4個情況下受傷或死亡可視為工傷，包括僱員正乘搭僱主安排的交通工具，或駕駛僱主安排的交通工具往返工作地點；另外僱員在8號或以上颱風訊號，或紅色及黑色暴雨警告生效期間，於工作開始前或結束後4小時內，以直接路綫由居所往返工作地點途中出事；及僱員在僱主許可下，為其受僱工作及與工作相關情況，乘用任何交通工具往返香港與香港以外地方途中，或往返任何香港以外地方與任何其他地方途中出事。

大律師陸偉雄認為，即使目前法例中只列出該4類情況屬於勞工法例保障範圍，但事主家人仍應循工傷方向，經民事索償向公司追討。陸偉雄指法例的準則是一般性而非決定性，如果案件中愈多資料能支持死者當時的目的是上班，獲判工傷的機會便愈大，當中包括事主當時有否身穿公司制服、或行經的路線是否由公司指示等。