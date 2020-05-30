大快活女工遭扑頭搶金鏈　上班請假後返家昏迷亡　2男涉謀殺

上周日（24日）長沙灣發生55歲女子昏迷死亡事件，警方經調查後，相信案件有可疑，由「受傷人發現」改列「謀殺」處理，拘捕2名涉案男子。 據了解，死者在長沙灣區的大快活快餐店工作，事發時正前往上班，當步行至長沙灣蔬菜批發市場時遭2名疑兇從後扑頭，1條金鏈被搶走。女事主遇劫後頭部腫起，但沒有流血，她如常步行到大快活上班，但因感到不適而回家。女事主返家休息後被家人發現昏迷，立即將她送院，惟延至昨日證實不治。 據悉死者姓練，於大快活任職二廚。而涉事的2名疑兇曾到牛頭角一間金舖變賣金鏈，案件現由西九龍總區重案組跟進，2名分別55及56歲的本地男子涉嫌謀殺被捕。

警方檢獲證物，包括疑犯犯案時衣物。（余睿菁攝）

警方表示，案發於上周日（24日）上午10時20分，55歲姓練女子獨自從深水埗基隆街，途徑荔枝角道步行前往長沙灣宇晴軒上班，至長沙灣蔬菜批發市場附近時，被2名戴口罩男子從後扑頭襲擊，搶去頸上價值約1萬元金鏈。女事主頭部受傷，雖神志不清，但仍繼續前往上班，但其後不適返家。女事主在家中不省人事，被家人送往明愛醫院搶救，延至昨日下午4時45分不治。其後家人發現死者失去金鏈，於是報案。

西九龍總區刑事部及深水埗警區翻查多段閉路電視片段後，發現當日有人拿金鏈到淘大商場變賣，警方於今日凌晨拘捕2名分別55及56歲男子，檢獲證物包括疑犯行兇時所穿衣物。警方今日將疑犯押解到深水埗基隆街、牛頭角淘大商場等地進行案情重組。

警方表示，女事主頭部有傷勢，真正死因有待驗屍確認，仍在調查死者是由哪種凶器所傷，惟死者上班的店內無人知道她當時是如何受傷。警方呼籲，若當日有市民經過基隆街、荔枝角道等地，可主動與警方聯絡。警方相信只有2名疑犯犯案，疑犯報稱無業，與受害人不相識，警方仍在調查疑犯有否涉及其他案件。