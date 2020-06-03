航拍機毋須強制買第三保　倘傷人毁財物掀民事索償　操作者需負責

西環日前發生航拍機下墜擊女途人事件，傷者眼尾位置被割破，傷口深至需縫針5針。警方事後拘捕33歲姓梁男子，他涉嫌操作航空器而危害任何人或財產安全，已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。 近年航拍機日趨普及，但相關的相人事故亦頻生，惟本港現時未有立法強制航拍機操作者須購買第三保，有航拍界人士認為，航拍機涉及公眾人士安危，政府應立法規管，糾正一些操作者的錯誤心態，令他們謹慎操作航拍機。 根據香港法例第448C章《1995年飛航(香港)令》，任何人士不得因鹵莽或疏忽操作無人機而危害他人或財產安全，若違反上述條例，一經定罪，最高可判處監禁2年及罰款5,000元。律師梁永鏗表示，如航拍機造成人命傷亡或財物損失，而操作者沒有購買第三保，除了可能要面對刑事檢控外，一旦掀起民事索償，操作者亦要自行負全責。

近年航拍機於本港的應用日趨普及，航拍機相關的意外亦頻生。（資料圖片/ 潘思穎攝）

香港無人機飛行俱樂部協會主席黃雍盛稱，近年本港多了人操作航拍機，無論是商用或自娛，操作者為公眾安全着想，都應該自行購買第三者保險。惟不少操作者安全意識較薄弱，把航拍機當玩具，以為起飛後可以自如控制，沒有購買第三保之餘，又容易因自已的鹵莽或疏忽操作而導致意外發生，「冇買保險，都係一種疏忽責任」。

航拍機涉及公眾人士安危應立法

黃雍盛認為，基於航拍機涉及公眾人士安危，政府應要立法規管，糾正一些操作者的錯誤心態，令他們謹慎操作航拍機。另外，黃雍盛透露，由於保險業界對航拍範疇不熟悉，如立法強制要操作者購買第三保，應諮詢業界的意見，並清晰講解鹵莽及疏忽的定義，以助保險業界決定涉事者的行為可否受保。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，現時保險業界有提供不同的航拍保險，受保者可選擇一次性受保、一年受保等。由於本港不是強制性要求航拍者購買保險， 受保前業界一般會評估操作者是否有航拍證書、或有否上航拍課程等。

5月31日下午約4時許，陳小姐行經西環山道橋底時，突然有1部從天而降的航拍機墜下，她被擊中浴血。（黃偉民攝）

航拍機墮機事件頻生

本港過去亦曾發生航拍機墮機令途人受傷事件。2018年1名建築工人在調景嶺操作航拍機時遇上強風，航拍機被吹至墜地時擊中1名女途人，令她右肩受輕傷，法庭最後判建築工人罰款3,000元。

另外，近年本港亦有多宗航拍機發生，2019年12月，1名男子於中環海濱一帶拍攝夜景，其間疑因航拍機失控，整部機誤墜駐港解放軍部隊軍營範圍內，解放軍報案，涉事男子被捕。2019年4月下旬，1部價值逾萬元的dji Mavic 2 Pro航拍機墜落，壓中停泊在圓方麗思卡爾頓酒店外的1輛賓利房車。

2016年，有3名男子在Formula E賽事期間進行航拍，事後各被控1項導致對人或財產造成危害罪，最終各人被罰2,000元。2017年Formula E賽事再有1名姓莫男子在賽車活動場地上空航拍，男子涉違反香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》被捕。

2019年4月，一隻價值逾萬元的dji Mavic 2 Pro航拍機墜機，壓中一架賓利房車。（資料圖片）

去年6月中，民航處曾向立法會提交文件，建議規管小型無人機在香港操作，並提出操作重量不超過250克的無人機，飛行前毋須事先獲得民航處批准；如果重量不超過7公斤，無人機及操作人必須註冊，購買第三者責任保險，最低保額要500萬元。而 7 公斤以上、25 公斤以下的無人機則事先必須向當局取得批准，操作者須接受培訓和考核，亦要提供額外安全保障措施，例如電子圍欄、安全防護保障裝置（以供終止飛行）等，及購買最低保額達 1,000 萬港元的第三者責任保險，違例者有可能被檢控，最高罰款 10 萬港元及監禁 2 年。