六四31｜百人荔枝角收押所外悼念六四　點燭光設壇叫口號

撰文：魯嘉裕
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今年是六四事件31周年，支聯會向警方申請6月4日於維園舉行燭光晚會，被警方以限聚令和疫情為由反對。網民號召於今日（3日）晚上7時半到荔枝角收押所外，舉行「牆內外悼六四 無阻自由開花」的活動，稱與於收押所內在囚「手足」一同悼念六四，並呼籲參與人士遵守限聚令，保持社交距離。
晚上7時許，約百名參與人士陸續到場，拉起「濫捕濫告 未審先囚」標語及點起燭光設壇，到場者包括社民連成員梁國雄、「阿牛」曾健成，多名軍裝警員於現場戒備。在場人士又不時高叫口號，有參與人士面向收押所方向高舉5字手勢，又亮起手機燈揮動。
參與人士向收押所方向舉起5字手勢。（林振華攝）
【20:30】約10多人於蝴蝶谷道行人路旁，向收押所方向高舉「VIIV」（羅馬數字64 ）的燈牌，並高叫口號及亮起手機燈。其間於收押所窗戶位置，亦不時有人向遠處在場人士揮手。
【20:15】活動於約8時10分宣佈結束，並呼籲明日參與支聯會網上悼念六四活動，曾健成開咪呼籲在場人士離開，惟仍有部分人士繼續向收押所揮手及叫口號。
【20:05】參與人士合唱歌曲「自由花」，警員再次指在場人士超過8人聚集，呼籲他們保持距離及離開。有「劉公子」之稱的同志富商劉定成亦有到場。
【19:50】一名白衣警員以揚聲器，警告在場人士違反限聚令，呼籲在場人士散去。參與人士同時呼籲在場人士「企疏啲，保持兩米距離」，並指晚上8時會開始悼念。
社民連曾健成及梁國雄等人到場。（林振華攝）