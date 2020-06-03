六四31｜百人荔枝角收押所外悼念六四　點燭光設壇叫口號

今年是六四事件31周年，支聯會向警方申請6月4日於維園舉行燭光晚會，被警方以限聚令和疫情為由反對。網民號召於今日（3日）晚上7時半到荔枝角收押所外，舉行「牆內外悼六四 無阻自由開花」的活動，稱與於收押所內在囚「手足」一同悼念六四，並呼籲參與人士遵守限聚令，保持社交距離。

晚上7時許，約百名參與人士陸續到場，拉起「濫捕濫告 未審先囚」標語及點起燭光設壇，到場者包括社民連成員梁國雄、「阿牛」曾健成，多名軍裝警員於現場戒備。在場人士又不時高叫口號，有參與人士面向收押所方向高舉5字手勢，又亮起手機燈揮動。