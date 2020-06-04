六四悼念過後　旺角示威者堵路　便衣警噴椒制服最少4人

今日是六四事件31周年，全港多區均有市民及組織舉行悼念活動，其中於旺角朗豪坊對開約300人聚集。於活動宣佈結束後，有示威者衝出亞皆老街並以膠馬、雜物堵路，便衣警制服最少4人，其間施胡椒噴霧驅趕，大批防暴警員到場。

活動過後有示威者走出亞皆老街，及以膠馬堵路。（陳康智攝）

便衣警制服最少4人。（歐嘉樂攝）

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社區前進今晚（4日）於旺角朗豪坊雕塑對出空地舉行燭光悼念六四活動，街站向到場人士派發蠟燭，參與人士一度達300人，企滿現場對開行人路，有人帶同標語高舉及高叫口號。有警車於現場戒備。至晚上8時約45分，大會宣布街站結束，部分市民開始離開，惟部分人仍在現場高叫口號，其間有人高叫走出馬路，及後有零星示威者走出朗豪坊對開亞皆老街，並將膠馬放在巴士前堵路。多名便衣警員突然衝出，並制服最少4人，其間有示威者包圍便衣警，並向警員方向拋擲雜物，便衣警員噴胡椒噴霧驅趕，大批防暴警員到場增援。

警方於Facebook指晚上約9時，旺角亞皆老街近砵蘭街有「暴徒」突然衝出馬路，以圍欄及雪糕筒等雜物堵塞多條行車線。現場情況危險及混亂，在附近的警員即時上前阻止，並當場制服涉案疑犯。警方指正在現場採取執法行動，並因應現場情況使用最低所需武力，警告立即停止違法堵路行為。