暴雨警告│沙田赤泥坪5人被困屋內　居民：擔心水浸好醒瞓

香港連日暴雨，天文台繼昨日發出近3年來首個黑色暴雨警告信號，今（7日）上午7時30分亦發出紅色暴雨警告信號，天文台表示西貢區及大埔區的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。上午近7時半，沙田赤泥坪有一家五口被困屋內，當中有小童；另外火炭落路下村亦有人被困屋內，幸兩家人最後均脫險。

村民伍太於赤泥坪村住了近十年，她稱以往村內甚少水浸，自去年屋後方的樹被剷平，進行斜坡工程後，一到下雨天便發生水浸。（鄧詠中攝）

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今早7時許，赤泥坪村一村屋內，有人報警稱，屋內水浸，有5人被困，包括小童，需要消防到場協助，有驚無險，亦無人受傷。記者其後到場了解，發現村內低窪地區多處出現嚴重水浸，即使黃雨期間，村內斜路出現急流，平路的水深覆蓋腳掌。外傭Shirley住稱，今早屋外水浸至小腿位置。

村民伍太於赤泥坪村住了近十年，她稱以往村內甚少水浸，自去年屋後方斜坡位置的樹被剷平，露出黃泥後，一到下雨天便發生水浸，除了今日水浸，昨日亦水深至腳眼。伍太稱，進行斜坡工程的前方平地，懷疑是要起樓，所以把周邊的樹剷走，出現水浸後，住低層的伍太曾致電1823、向區議員求助等，「覺得無能為力做唔到乜，非常擔心，而屋企隔離幅政府平地更加嚴重水浸。」伍太稱，下大雨的晚上，睡覺時都會擔心，「真係擔心，都醒瞓。」

今早紅雨期間，警方一度封鎖大埔公路，途中有小巴被水浸至死火，亦有一幅約3米乘5米的斜坡剝落。