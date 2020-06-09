修例風波一周年｜網民發起大遊行　警派2000警力應對：會果斷執法

反修例風波至今未完，今日是去年6月9日反修例「百萬人遊行」一周年，有網民發起「香港人抗爭一周年港島區大遊行」，號召港人於今晚6時半於港島區遊行。警方稱，留意到有人於網上號召市民今晚在港島區進行未經批准的集結，預計活動極可能會對港島區道路造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。警方又指，今日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。據悉，警方今日會派出2000警力，應對各區活動。

去年6月9日民陣舉辦反修例大遊行，警方在場維持秩序。（資料圖片）

就網民號召今日於港島區進行遊行，警方預計極可能會對港島區道路造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。警方會因應路面情況，進行相應的臨時改道及道路管制措施。警方亦會根據風險評估在有需要時封閉包括立法會道、龍匯道、添馬公園、海富天橋及中信天橋。前往政府總部、立法會大樓及中信大廈的人士必要時需使用中信天橋進出， 並於檢查站出示職員證。

網上煽動汽油彈襲警 警方將嚴正執法

另外，警方稱有暴徒在網上煽動他人使用汽油彈襲擊警務人員，意圖逼使警方在行動中施放催淚煙。警方嚴厲譴責這種煽動暴力和不負責任的言論。在鬧市中使用汽油彈不單止嚴重破壞社會安寧，更嚴重危害普通市民和所有在場人士的人身安全。警方絕不容忍任何違法暴力行為，會因應現場情況，使用最低所需武力嚴正執法。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方今日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。