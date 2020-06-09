大埔鷺鳥林8天3宗捉雀事件　大漢擒白鷺BB雙翼活捉

大埔鷺鳥林8天內發生3鷺鳥被捉事件。今日（9日）下午3時許，大埔區議員連桷璋於facebook表示，其同事行經林村河邊，親眼目擊「捉雀」事件，並上載相關照片，照片顯示一名中年漢徒手捉住一隻鷺鳥雙翼，白鷺被制肘，無法掙扎，狀甚可憐。連桷璋指，同事即時致電漁護署及警方跟進，其後該名男子放走白鷺。

大埔區議員連桷璋的同事，今日下午在大埔林村河發現1名男子活捉白鷺。（連桷璋facebook圖片）

同樣在下午約2時半，網民「Kenneth Yau」於facebook「Tai Po 大埔」上載照片，指2名男子於運頭角里鷺鳥林捉雀。而早於上周二（2日）發生同類事件，網民「Stanley Fung」上載照片，指有市民途經鷺鳥林時，目睹一名男子捕捉白鷺BB，遂即時喝止，捉雀男才將白鷺BB放走。

《香港01》記者到運頭角里鷺鳥林巡視，發現漁護署在附近設有警告告示，指「禁止故意干擾野生雀鳥」。

有途經市民表示，若白鷺在停於地上，不排除有人「好似捉雞咁捉」，惟她未曾看過有人捉雀，反問：「啲雀咁瘦無肉食，捉黎做咩？」

居於鷺鳥林附近30多年的街坊嚴先生表示，自己平日中午晚都會到林村河散步，未見過有人會捉走白鷺，前來拍照、或釣魚後將魚肉剪出餵白鷺則不時出現。嚴先生稱白鷺大多都不怕人，有時會飛上河邊石壆，對於有男子捉白鷺，嚴先生批評男子「心理有問題，如果我哋見到都會話佢，點可能咁樣。唔好話劏嚟食，拎嚟摸拎嚟玩都唔係幾好」。

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大埔區議員連桷璋稱，上周已有人在大埔群組發放有人捉鷺鳥的圖片，今日再有兩宗捉鷺鳥事件，直斥捉鷺鳥的人離譜，「痴線，拎住個膠袋嚟捉，理解唔到點解要咁做。」大埔區內有大量鷺鳥棲息，過往一直無人打擾牠們，對於突然有多宗捉鷺鳥發生，連桷璋擔心近期是否有奇怪資訊流傳，導致有人向鷺鳥伸出「毒手」，連表示會加強在區內巡察。