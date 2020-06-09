大埔中年漢捉走鷺鳥　觀鳥會強烈譴責　保育團體義工：是虐殺動物

大埔鷺鳥林8天內發生3宗鷺鳥被捉走事件。大埔區議員連桷璋同事今日（9日）行經林村河邊時，更目擊「捉雀」事件，並上載相關照片在facebook，照片顯示一名中年漢徒手捉住一隻鷺鳥雙翼，白鷺動彈不能。香港救援鳩鴿及雀鳥創辦人形容捕捉鷺鳥的行為是虐殺動物，香港觀鳥會亦在其專頁發文譴責捕捉雀鳥行為。

大埔區議員連桷璋的同事，今日下午在大埔林村河發現1名男子活捉白鷺。（連桷璋facebook圖片）

義工稱有老人家捉鳥煲湯：因為覺得好補

香港救援鳩鴿及雀鳥創辦人Gian指，各區都有發生捉雀鳥和鴿的事件，「捉（野鳥）的人以老人家為主，會捉回家煲湯，因為覺得好補」。她對雀鳥被捉走的事件十分氣憤，形容行為是虐殺動物，「野生動物在街上並沒有干擾我們，為什麼要把牠捉走？在香港捉野生動物這個行為就是違法，本來就不應該捉」。 Gian表示，將會和區議員溝通及跟進問題。Gian指事件在facebook曝光後，有網民指有當區有數位伯伯是慣犯，會衝過去捉野鳥，惟不清楚他們與這次事件有沒有關係。

事件發生後，香港觀鳥會亦在其專頁發文譴責捕捉雀鳥行為。香港觀鳥會表示，他們近日收到大量市民及當區區議員舉報，指有人在大埔各處涉嫌違法捕捉並帶走鷺鳥，兩星期內已累計至少3宗。對這些事件，他們強烈譴責涉事人士傷害雀鳥，並提出根據《野生動物保護條例》（Cap.170），所有野生雀鳥均為受保護野生動物，未經許可，任何人不得捕捉或故意干擾任何野生雀鳥，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何野生雀鳥的巢或蛋，否則即屬違法。最後更在貼文中呼籲市民若再遇到上述情況，請立即致電999/1823，促請各部門果斷採取執法行動。