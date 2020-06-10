【竹園南邨謀殺】男子借錢爭執身中多刀送院後亡　重案組接手調查

黃大仙竹園南邨華園樓走廊位置，昨日（9日）下午有2名男子，懷疑因借錢問題發生爭執，其中1人突然取出利刀，向對方施襲。遇襲男子身中多刀陷入昏迷，送院搶救後，據悉延至深夜時份不治。警方當場拘捕1名男子，他報稱受傷，黑布蒙頭由救護車送院。重案組介入調查，案件改列「謀殺」跟進。

據悉，53歲姓葉死者、與56歲姓陳被捕人，同為華園樓15樓居民，兩人俱獨居，為鄰居關係、雙方卻又是債主及債仔。據知，有人生前經常向對方借錢，惟往往有借無還。卻又舊債未清之下，繼續向對方借錢。

警方指，9日下午1時43分，接獲竹園南邨華園樓街坊報案，指有人在上址懷疑以生果刀襲擊另一人。警員接報到場，經初步調查，得悉姓葉53歲遇襲男子、及姓陳56歲男子，在上址懷疑因金錢問題爭執，期間有人懷疑以一把長約15厘米的生果刀襲擊葉男。案中姓陳男子被捕，他手部受傷；而遇襲男子則面、頸、胸、背及手中刀，昏迷送往伊利沙伯醫院治理。

事後大批警員到現場調查，鑑證科人員到場搜證，更派出警犬協助。愛協人員將一隻貓帶走，懷疑屬於其中1人。案件交由黃大仙警區重案組跟進，當時列為「傷人案」。警方於6月10日凌晨2時半，將案件改列謀殺案。