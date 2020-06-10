【竹園南邨謀殺】債仔中刀倒臥鄰居門口　走廊滿佈血漬達十呎

黃大仙竹園南邨華園樓發生斬人血案，1名男子身中多刀死亡。死者與鄰居因借錢問題起爭執，鄰居取出利刀刺向男子，男子陷入昏迷送院後不治。警方將案件改列謀殺案。 血案發生後，走廊滿佈血漬、範圍約十呎，更有不少血漬濺到鐵閘內，甚至濺到鄰居的家門。鄰居憶述事發時聽到激烈的吵鬧聲，其後開門發現1名身體多處受傷的男子倒臥在其門口前方。

今早《香港01》記者重返兇案現場，疑犯家的鐵閘仍是血漬斑斑，公共走廊則已清理好。有清潔工向記者透露，昨日走廊滿佈血漬，範圍約十呎，經多番清洗後才清理好。

事發時，死者與鄰居在走廊發生爭執，繼而被對方以利刀刺中。同樓層的女鄰居表示，當時聽到爭吵聲音，直言：「很害怕，不敢開門查看」，後來卻發現傷者身體多處受傷、倒臥在她門口，血跡更濺到遮閘布。待警察到場蒐證後，她花了一段時間清理家門的血漬及重買遮閘布。

男子向鄰居借錢起爭執 遭劈面、頸中多刀死亡

昨日（9日）下午，黃大仙竹園南邨華園樓走廊位置，兩名男子疑因借錢問題爭執，其間1名男子持生果刀襲擊對方，男傷者身中多刀陷昏迷，延至深夜時份不治。警方於6月10日凌晨2時半，將案件改列謀殺案。據悉，53歲姓葉死者、與56歲姓陳被捕人，同為華園樓15樓居民，兩人俱獨居，為鄰居關係、雙方卻又是債主及債仔。有人生前經常向對方借錢，惟往往有借無還。卻又舊債未清之下，繼續向對方借錢。