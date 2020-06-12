6.12一周年｜元朗站外多人唱《願榮光》　警票控3區議員違限聚令

今日為6.12一周年，有網民號召今晚在多區聚集，其中西鐵綫元朗站外的連儂牆前，有多名區議員舉行社區展覽，其間防暴警員於連儂牆位置拉起封鎖線，3名元朗區議員被指違反限聚遭票控，及後於元朗站出口再有3名男子以同樣理由被票控。

多名區議員在西鐵綫元朗站外拉起易拉架舉行社區展覽，防暴警員到場拉起封鎖線調查。（王譯揚攝）

晚上7時許，西鐵綫元朗站外連儂牆約有數十人聚集，多名區議員在場拉起易拉架舉行社區展覽，在場人士於8時正合唱《願榮光歸香港》，唱畢後防暴警員於連儂牆位置拉起封鎖線，並開咪向封鎖線外聚集的巿民發出警告，以限聚令為由，要求他們立即離開；其後元朗區議會主席黃偉賢、區議員李俊威及李頌慈被發出違反限聚令告票。

黃偉賢：得7個人點犯限聚令？

黃偉賢表示，自己當時與另外數名當區區議員於現場擺街站，於合唱完《願榮光歸香港》後，多名防暴警員突然衝到連儂牆前拉起封鎖線，將包括他們3人在內的7名人士包圍。黃表示，警員當時稱要求他出示身份證「循例寫低啲資料」，惟黃細看下，發現警員原來正填寫限聚令告票，即時向警員查問：「得7個人點犯限聚令？」並指為何警員沒有作警告，但該名警員並沒有回答。

黃偉賢指警員當時圍封現場後，才開始向封鎖線外的市民開咪警告，而他們身處封鎖線內，則在未有警告下就被票控，認為事件證明警員執法是「無法無天」，任意控告亦不作解釋，他指自己不會交罰款，並打算上庭抗辯。

楊先生聲稱自己向警員高叫「黑警」後，被警員截查及發限聚令告票。（王譯揚攝）

另外於西鐵綫元朗站外，有人疑向警員叫罵，警員即場截查3名男子，其後3人均被發限聚令告票。其中楊先生表示自己當時只是向警員叫了一句「黑警」，其後就被警員發告票。楊先生稱，警員當時表示已向楊等人警告多次，惟楊表示自己只是剛剛到場，覺得不合理，而且他們只有3人，認為警員做法是打壓言論自由，現時打算不交罰款並上庭抗辯。