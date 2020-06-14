青衣廢料中心工傷｜焚化爐內金屬架倒塌　消防指環境狹窄拯救困難

青衣環保署化學廢物處理中心發生工業意外，導致10名工人受傷，當中5人傷勢較嚴重，有2人送院時情況危殆。消防處發言人表示，發生意外的焚化爐高約25米﹑直徑為4米，當時正在維修，事發時各人分佈於內部工作台各層工作，工作台突然倒塌造成意外，10名工人受傷，當中有人被困，有4名傷者困於離地5至7米高的位置，並被大量磚頭﹑金屬支架壓住背部及四肢，消防人員穩固倒塌的平台再進行救援。目前所有傷者已救出，送院時均清醒，意外原因有待相關部門進行調查。

消防員接報後趕抵現場進行救援。（香港01記者攝）

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焚化爐內部工作台倒塌 6人自行爬出4人被困

消防處署理消防區長洪德城表示，消防處於今早9時15分接報指，青衣環保署化學廢物處理中心內，１個正在維修，高約25米﹑直徑為4米的焚化爐內部工作台倒塌，現場有傷者被困，消防人員於5分鐘後到場，行動中共派出15輛消防車﹑18輛救護車，並出動99名消防及救護人員協助，同時派出消防坍塌搜救專隊協助。

洪德城續指涉事焚化爐當時正在進行維修，需將內部物料清拆及更換，事發時共有12名工人正在內工作，工作台共有7層高，每層相隔2米，各人當時正分佈於不同樓層。他表示，意外現場共有10名傷者，當中6人於消防員到場前已自行爬出焚化爐，另外4名傷者則被困於離地5至7米高的位置。現場遺有大量瓦礫﹑磚頭及倒塌的金屬支架，環境非常狹窄，亦有進一步倒塌的危機。

消防處署理救護監督（新界西南）廖基業（左）﹑消防處署理消防區長洪德城（中）﹑坍塌搜救專隊高級消防隊長林新迪（右）交代救援經過。

傷者遭倒塌雜物壓住背部及四肢

坍塌搜救專隊高級消防隊長林新迪透露，專隊派出坍塌搜救車﹑重型吊臂車，及兩輛大搶救車到場。消防員到場後發現，被困傷者被大量磚頭﹑金屬支架及工程工具壓住背部及四肢，消防遂以重型金屬支架穩固倒塌的平台，將傷者救出。他續稱，現場環境狹窄，燈光昏暗，需出動大量照明工具，以及生命探測器以及搜救犬進行搜索等。

消防處署理救護監督（新界西南）廖基業表示，消防處派出快速應變急救車﹑急救醫療電單車﹑流動傷者治療車及輔助醫療裝備車。第１輛救護車於接報後7分鐘內到達現場，為傷者治理及分流，最終6輛救護車將10名傷者送院，各人分別頭部﹑背部﹑盤骨及下肢受傷，全部人送院時均清醒。據了解，傷者當中有5人傷勢較嚴重，當中2人經搶救後情況危殆。