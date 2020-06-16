塌樹傷人│1個月第4宗　大圍「長命婆婆」被石栗樹斷枝擊中浴血

本港一連兩日發生塌樹傷人事件，今（16日）早沙田大圍村一棵石栗樹枝突折斷，壓中一名走避不及的婆婆，她頭、腳受傷浴血倒地，在消防協助下由救護車送院治理。現場消息稱，婆婆為原居民，80餘歲，街坊叫她「長命婆婆」，居於涉事樹木旁邊的村屋，事發時附近茶餐廳老闆聞聲前往查看，並為她急救。村長稱，涉事石栗樹過往已發生4至5次樹枝場塌下事件，今次首有人受傷。

+ 2

今（16日）早8時許，大圍積信街35號對開，有一截2米長、直徑0.1米的樹枝塌下，1名行經該處的婆婆走避不及被擊中，她頭及腳受傷，途人見狀報警求助。警方及消防趕抵現場，婆婆由救護車送往醫院治理。消防協助移除樹枝，警方正調查事件。

有男村民今早買完麵包回家途中，見到婆婆被樹壓倒，「佢頭受傷，好痛苦，見佢郁唔到。」

涉事塌樹旁的建築材料店負責人陳小姐則立即致電傷者家人，其孫子帶同紗布等為婆婆止血。記者前往婆婆村屋了解，應門的工人姐姐稱，婆婆鍾意行街，事發時岀去走走，怎知遇上意外。現時同住的孫子陪同婆婆去醫院，婆婆的子女在英國生活，孫子及曾孫曾留港與她同住。

涉事石栗樹曾多次有樹枝塌下

村長李志凱事後前往現場了解，以為有人一早鋸樹致意外發生，原來是樹枝自行墮下。李表示，涉事樹木已非首次塌下，以他所知，過往有4至5次樹枝塌下意外，今次是首有人受傷。村長又指，平時黃昏時間樹下有很多長者乘涼休憩，若樹塌下會更危險。李志凱稱，不少村民希望相關部門可以檢查涉事樹木，以確保街坊安全。

陳小姐稱，她於上址開舖4年，涉事樹木已塌了4次，有一次壓到旁邊的村屋，一次樹枝塌在她店門前，只好通知相關部門到場處理。記者現場所見，涉事石栗樹下放有膠凳，有婆婆稱，平時會坐在樹下乘涼，「平時好多人坐，不過今日就少，梗係會擔心。」

村長李志凱稱，以他所知，涉事樹木過往有4至5次樹枝塌下意外，今次是首有人受傷。（鄧詠中攝）

教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇表示，石栗樹的木質比較脆弱，機械性能比一般樹木較差，在當風位置不宜種植。詹志勇看過是次涉事石栗樹的相片後指出，今次塌樹的原因是樹木結構上出現問題。

他表示，石栗樹的特徵是其樹冠有很大部分都屬於容易折斷的「水橫枝」，其與主要枝幹的接合位相當脆弱，且常會生得又粗又長，在「頭重尾輕」之下，水橫枝如遇強風很易斷落，「就好似個地拖咁，前面好重但後面好輕」，詹表示，如要妥善照顧石栗樹，需要很專業和「高檔」的檢查和修剪，在斷枝後不可讓水橫枝生得太重，才可避免同類事件。

+ 3 + 2

近日發生多宗塌樹傷人事件。昨日（15日）上水龍運路2號北區大會堂對開休憩處，有一截樹枝突然塌下，擊中1名62歲姓關男子，他頭部受傷倒地，由救護車送往北區醫院治理。

6月5日早上，牛池灣斧山道160號對開，1棵約5米高的樹塌下，有樹枝打中3名男女途人，他們擦傷清醒，被送往醫院治理。

上月22日，沙田博康邨街市外有樹枝塌下，擊中1名73歲姓黎老翁，他重創昏迷送院，至今仍留醫，至6月16日早上，伯伯情況嚴重。