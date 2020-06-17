鎚劫金行｜遇劫金舖未有營業　商場加強保安　商戶：收起貴重首飾

周二（17日）天水圍天華路T Town（前稱頌富商場）1間金行，遭4名賊人持鐵鎚及長棍入內搶劫，他們1分鐘內擸走約110萬元金飾，之後逃去。至今早（17日）遇劫的金行未有營業，門外貼通告指內部裝修，而涉事的T Town商場層有另外3間珠寶首飾店，商場亦加強保安並增派人手巡邏；劫案發生後商場加強保安措施，有商戶坦言人心惶惶，會將貴重的首飾收起。

遇劫的金行今日未有營業，門外貼通告指內部裝修。（陳蕾蕾攝）

發生劫案後，商戶明顯加強保安措施，例如加派職員在門口駐守。商場內一間珠寶店職員鄭小姐指，事發時她已經收工，其後看新聞得悉事件。她引述目擊者指，爆竊案發生時聽到巨響，涉事店舖員工被賊人趕出門口，「我哋間舖唔夠一分鐘已即時落閘！」

鄭小姐續指，事發後不少商戶人心惶惶，有商戶打算把貴重的首飾收起。她續指，涉事店舖所賣的婚嫁金飾屬「重貨」，由於價格相對昂貴，因而成為賊人目標；鄰近另一間店售賣珠寶的負責人則指，昨日他已收工離開商場，因此未有目擊事件。他坦言不太擔心成為賊人目標，因其售賣的石器珠寶並非貴價品。

街坊：近日治安欠佳 避免帶貴重財物外出

街坊郭小姐表示，以往有到涉事的舖頭逛街，指該個舖頭主要賣婚嫁金器，款式較其他店舖為多。她指，該個商場路段四通八達，可穿過前往屋苑，平時人流亦十分多，對於事件感到驚訝，對治安亦感到擔心，「惟有重要財物唔好露眼」另一街坊徐小姐則表示，昨日看新聞得悉事件，認為目前經濟差導致治安欠佳，自己亦會盡量避免帶貴重財物外出，避免被搶劫。

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警方：賊人掠走約110萬元金器

警方表示，事發時4名男子持伸縮棍及鐵錘指嚇職員，並以鐵鎚扑毀玻璃飾櫃，掠走一批總值約110萬元的金器後，登上1輛私家車，往流浮山方向逃去。其後，1輛私家車在港深西部公路橋下近廈村路起火，消防認為起火原因有可疑。警員於車上檢獲2把鐵鎚，相信該車與劫案有關。

警方經調查報，將案件暫列行劫及暫列縱火處理，元朗警區重案組正追緝4名男子，案發時身穿深色褲、蒙面及戴帽。包括2人身穿白色衫、2人身穿黑色衫；2人持伸縮棍、2人持鐵錘。案時未有人被捕。

近年本港「鎚劫金舖」案件：

2020年6月2日：2名賊匪闖入屯門新墟德政圍2號1間珠寶行，分別持開山刀指嚇職員，以及持約86厘米長的大鐵鎚打爛飾櫃，搶走約300萬元金飾及珠寶，奪門而出，登上第3名同黨駕駛的接應私家車，向屯門鄉事會路方向逃去，整個犯案過程約2分鐘。

2020年3月3日：元朗教育路7號一間金舖被5名蒙面匪徒闖入，匪徒用斧頭及鎚仔打破金舖櫥窗，搶走約30件首飾和金器，包括手鈪及頸鍊約值90萬元，之後登上同黨駕駛私家車逃去。其後探員於元朗及八鄉一帶，拘捕6名涉案的南亞「斧頭幫」落網，包括兩名15歲及16歲的初中學生。

2019年12月1日：土瓜灣1間珠寶金行對開，四名年約20至30歲黑衣、黑褲並戴口罩賊人持西瓜刀指嚇職員，並用鎚仔將櫥窗玻璃擊碎，劫走約兩百萬元金器，賊人得手後登上紅的逃去。

2018年3月26日： 中環威靈頓街16號地下一間珠寶店，3名非華裔賊人持鐵錘，扑爆珠寶店櫥窗玻璃，掠走一批珠寶首飾。據了解，賊人合共劫走逾千萬元珠寶。

2018年2月6日：元朗日新街日新大廈地下一間錶飾店，門口展示玻璃被擊破，碎片鋪滿地面，最少十多隻名錶散落地上。警方收到一名男子報案，指三名男賊持鐵鎚打爆玻璃後，將多隻手錶搶走。

2017年9月19日：廣東道30號新港中心地下周生生金舖，3名非華裔賊人闖入店內，利用鎚子擊破店鋪右飾櫃玻璃，在缺口伸手搶奪金飾，損失約2,500萬以上的金飾。