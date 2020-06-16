4鐵錘、棍賊夜劫天水圍頌富商場金行　掠走110萬金飾逃去

天水圍天華路T Town（前稱頌富商場）1樓1間珠寶金行，今（16日）晚上7時45分發生劫案。現場消息稱，數名持大鐵錘、棍的賊人，闖入金行內指嚇職員，並用鐵錘擊破櫥窗玻璃，賊人掠走一批約值110萬金飾後，登上1輛私家車逃去。近1小時後，港深西部公路有私家車起火，警員於車上檢獲2把鐵錘，相信與劫案有關。

根據商場的閉路電視片段顯示，事發晚上7時42分，4名蒙面分穿黑、白裝束，手持大鐵錘及棍的男子，闖入上址遠東珠寶打劫，當時商場遊人不多，見狀紛紛走避，毗鄰店鋪職員亦即時拉閘。行劫過程中，珠寶店有7至8名男女職員及顧客被趕出店外，由其中1名黑衣賊人持棍狀武器看守，餘黨則在店內以大鐵錘擊毀飾櫃，掠走金飾珠寶逃去，登上接應私家車離開。

警方經初步點算後，珠寶店損失110萬金飾。至晚上8時38分，警方於港深西部公路發現一輛有私家車著火，私家車嚴重焚毀，警方初步相信火警有可疑，懷疑劫案有關。

警方表示，事發時4名男子持伸縮棍及鐵錘指嚇職員，並以鐵錘扑毀玻璃飾櫃，掠走一批總值約110萬元的金器後，登上1輛私家車，往流浮山方向逃去。其後，1輛私家車在港深西部公路橋下近廈村路起火，消防認為起火原因有可疑。警員於車上檢獲2把鐵錘，相信該車與劫案有關。

案件暫列「行劫」及暫列「縱火」處理，元朗警區重案組正追緝4名男子，案發時身穿深色褲、蒙面及戴帽；2人身穿白色衫、2人身穿黑色衫；2人持伸縮棍、2人持鐵錘。