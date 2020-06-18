港專家破澳門離奇命案　印傭抹地中毒亡　元兇竟是樓上住戶一舉動

化學劑殺人，並非只出現在電視情節，更不是紙上談兵。2012年3月6日澳門黑沙環建華新村發生密室殺人案，一個低層單位內突然受惡臭氣味侵襲，男戶主、1歲兒子、戶主的60餘歲外母及印尼女傭同告不適，女傭送院時昏迷，留醫一周後不治，調查後相信是吸入過量硫化氫致死，澳門政府其後組成專責小組調查毒氣來源，理大土木及環境工程學系臭味污染實驗室主任李順誠獲邀參與調查，教授化身「化學偵探」抽絲剝繭下揭發元兇竟是10樓住客一個家居習慣，變成隔空殺人武器。

理工大學土木及環境工程學系臭味污染實驗室主任李順誠教授2012年受澳門政府邀請，調查一宗導致4人不適氣體中毒案，發現不當使用通渠水可能會致命。（黎靜珊攝）

根據報道，當日早上9時多，事主一家4口包括男戶主、男戶主的外母、印傭和1歲兒子在客廳時突聞到一股濃烈臭味，各人隨即開啟大門、窗戶，並一度走出露台呼吸新鮮空氣。其後臭味漸散後，3人返回客廳，印傭則到廚房工作。未幾，印傭被發現倒卧廚房，男戶主及外母上前相救，亦先後失去知覺，男戶主恢復意識即向鄰居求助及報警。4人被送院搶救時，印傭一度沒有呼吸心跳，經搶救後入深切治療部治療，需使用呼吸機維持生命，留院一周後不治。外母送院時昏迷後好轉，男戶主及兒子則無大礙。

據澳門消防局提供的資料顯示，現場硫化氫濃度超標，懷疑與渠道釋放的氣體有關。理工大學李順誠教授當年受澳門政府邀請，協助調查這宗轟動一時的氣體中毒死亡案。

李教授表示，事發當日消防員在現場量度硫化氫濃度超標，調查人員一度懷疑與大廈地舖地產公司地下沙井堵塞，導致氣體倒湧入住宅有關。他回憶調查經過，從戶主提供的閉路電視可見，死者在廚房抹地期間暈倒，原本從煮食暈倒方向調查，但事發時間為上午9時12分，上午沒有煮食，排除一氧化碳超標的可能。後來發現死者抹地時，意外打開地面渠蓋，教授於是判斷：「一定條渠出事！」

李教授手持儀器，逐層量度測硫化氫濃度，到達10樓發現濃度甚高，於是拍門查詢。屋內婆婆應門，指大廈管理好差、渠道淤塞，當日上午9時在單位內倒通渠水，溶解渠內廚餘，又稱：「仲有半樽（通渠水），畀你啦！」教授取走通渠水，連同死者衣物、大廈渠道內的廚餘帶回香港，做實驗證明印傭死因與通渠水及硫化氫有關。

他先用風筒熱空氣吹出衣物沾染的氣體，確定含有高濃度硫化氫，再用婆婆通渠水溶解大廈廚餘，亦發現釋出硫化氫，從而判斷樓上倒通渠水，間接殺人。經過4個月調查，專責小組認為大廈排污渠堆積大量廚餘，涉事單位貯水彎管沒有貯水，以及有人不當使用大量濃度高漂白劑或通渠水，以上情況互相影響而造成意外，印傭是死於工傷，最後獲得勞工賠償。

「通渠水作為氧化劑，與廚餘產生化學作為釋出硫化氫。硫化氫經2樓廚房走返出嚟，唔好彩佢（印傭）抹地，意外身亡。」李教授指漂白水同樣為氧化劑，提醒市民「如果你自己鼻都聞到呢，室內濃度已經好高，聞唔到你先安全。吸咗咁多漂白水入咗你肺，其實係好唔得，不如用水就算。」