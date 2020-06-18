提防家居陷阱　5月白紋伊蚊指數倍增　專家籲通風地方點蚊香

新冠肺炎全球肆虐，造成超過41萬人死亡，本港疫情反覆，市民在家防疫，隨時誤墮殺人於無形的空氣污染家居陷阱。端午將至，踏入炎夏很多人為了防蚊會選擇點燃蚊香，專門研究有害氣體的理工大學李順誠教授提醒使用蚊香要小心「殺蚊同時殺你」，吸入化學物質得不償失。而防疫為先，也要注意清潔劑用量，避免吸入過量化學物質。

5月白紋伊蚊指數倍增，不少人選擇點蚊香驅蚊，但專家提醒要提防吸入過量有毒氣體。（鄧詠中攝）

「驅蚊同時有好多懸浮粒子（Particulates）出來，殺咗蚊，同時都殺埋你囉。」理工大學土木及環境工程學系臭味污染實驗室主任李順誠教授致力研究有害氣體，擔心市民室內燃點蚊香，驅蚊之餘，如果家居通風不良，可能會吸入過多化學劑，對健康影響更深遠。

香港夏天潮濕多雨，容易滋生蚊蟲。食環署6月16日公佈白紋伊蚊誘蚊器指數，5 月份指數由4月份的4.7%上升至10%，反映全港白紋伊蚊滋生的情況略為普遍，其中馬灣、西貢、荔景和沙田東誘蚊器指數高於20%的警戒水平。記者近日到顯徑邨、新翠邨和博康邨視察，發現街坊及清潔工指周圍好多蚊，女街坊更指：「整一整部單車，幾分鐘已被咬。」

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，香港於4月錄得本年首宗本地登革熱個案，而鄰近地區登革熱的活躍程度高企。李順誠教授關注市民點蚊香習慣，強調必須在空間流通地方燃點，指「蚊同人無得比較，俾你好叻殺咗100隻蚊，有乜用？」

他解釋，燃燒蚊香可能會危害健康，研究顯示在封閉的房間裡燃燒一個蚊香大約等於吸入100支香煙，部分蚊香可能含有鉛、鐵和錳等物質，應該考慮選用插入式無煙驅蚊裝置。使用蚊香時，最好在室外或通風良好的室內使用，其懸浮微粒（PM）排放水平類似於拜祭用線香，市民應盡量遠離點蚊香的地方，不要旁邊睡覺，睡覺時建議使用蚊帳。

新冠肺炎疫情下市民加強清潔，甚至有愈強清潔劑味愈乾淨的錯覺。李教授認同防疫第一，但需要取得平衡：「愈強的味道你愈感到安全，因為你要殺菌，呢個我明白。你係假設這個地方有菌，但其實事實係咁多人無菌，而是防禦。一定有代價，你感到安全，但吸入過多化學劑（overdose），對健康的影響更長遠。」清潔劑散發出來的揮發性有機化合物及甲醛，這些有毒物經氣味吸入肺部，可引致鼻炎或咽喉炎，甚至會增加罹患癌症的風險。「點會咁傻呢，啲清潔劑我用錢買返嚟，用咗吸入肺部，仲用嗎？你要咁樣諗呢個問題，你就會用少啲，係balance（平衡）嘅問題。」

他留意到香港室內漂白水濃度高，超出1:99消毒水平，清潔工人首當其衝，而其他場地使用者，行近桌面聞到都會吸入過多化學劑。

抗疫在家 提防無形殺人陷阱

甲醛等揮發性有機化合物並非只在裝修期間出現，專家研究顯示烤肉、打邊爐會釋放甲醛等致癌物質，在韓燒店及邊爐店內錄得的一氧化碳水平，比中式點心店和西餐廳，高出4至6倍。家居常用的花生油，在加熱過程中亦會釋放甲醛。李教授認為，每人都應該反思在家燃燒物，重新評估室內燃燒行為，如何減少自己曝露於燃燒氣體中。如果家居環境狹窄，加上通風系統不佳，所吸入的有害氣體濃度更高。